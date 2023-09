Xbox en Mastercard kundigje Xbox Mastercard oan mei beleannings foar gamers

Yn in gearwurking tusken Xbox, Barclays en Mastercard is de Xbox Mastercard ûntbleate as Xbox's earste co-branded kredytkaart yn 'e Feriene Steaten. De kaart, dy't komt mei gjin jierlikse fergoeding, biedt in oanbod fan foardielen ûntworpen om te foldwaan oan de gaming mienskip syn behoeften en foarkar.

Ien fan 'e wichtichste funksjes fan' e Xbox Mastercard is de kâns foar kaarthâlders om beleanningen te fertsjinjen op kwalifisearjende oankeapen. Spilers kinne 5X kaartpunten fertsjinje op yn oanmerking komme produkten binnen de Microsoft Store, 3X kaartpunten op selekteare streamingplatfoarms en leveringstsjinsten foar iten, en 1X kaartpunten op oare deistige oankeapen. Derneist sille nije Game Pass-leden trije moannen Xbox Game Pass Ultimate krije nei it meitsjen fan har earste oankeap.

Kaartleden kinne kieze út fiif ferskillende Xbox-ynspireare kaartûntwerpen, en se hawwe sels de opsje om de kaart oan te passen mei har Xbox-gamertag. Dizze funksje lit spilers har firtuele gamingûnderfiningen fusearje mei deistige transaksjes, en meitsje in naadleaze ferbining tusken har gamingpassy en deistige aktiviteiten.

Njonken de beleannings en oanpassingsopsjes biedt de Xbox Mastercard oare foardielen lykas fergese online tagong ta de FICO® Credit Score fan kaartleden, tagong ta eksklusive ûnderfiningen op com foar Mastercard-kaarthâlders, en de feiligens en beskerming oanbean troch it Mastercard-netwurk, ynklusyf ID Theft Protection ™, Zero Liability Protection, en Global Services foar needhelp.

Barclays US Consumer Bank, in promininte útjouwer fan kredytkaarten yn 'e Feriene Steaten, hat gearwurke mei Xbox en Mastercard om dit unike produkt te ûntwikkeljen. De frijlitting fan 'e Xbox Mastercard fertsjintwurdiget in spannende mylpeal yn it oanhâldende partnerskip tusken Mastercard en Microsoft. De gearwurking tusken de twa bedriuwen hat as doel om de algemiene gamingûnderfining te ferbetterjen en gamers te foarsjen fan ynnovative, digitaal-earste produkten.

De Xbox Mastercard sil yn earste ynstânsje beskikber wêze foar kwalifisearre Xbox Insiders yn alle 50 steaten fan 21 septimber ôf. Hub op har Xbox-konsole as in Windows PC nei't jo meidwaan oan 'e Xbox Mastercard Preview.

Mei de lansearring fan 'e Xbox Mastercard hawwe Xbox-spilers no in kâns om beleanningen te fertsjinjen en te genietsjen fan unike ûnderfiningen, wylst se genietsje fan har favorite tiidferdriuw. As de gaming-yndustry trochgiet te evoluearjen, bringe gearwurkingsferbannen lykas dit tafoege wearde foar gamers en ferbetterje har algemiene gamingreis.

Definysjes:

- Xbox Insiders: In mienskip fan Xbox-brûkers dy't meidogge oan testen en feedback jaan foar kommende funksjes en produkten.

- Xbox Game Pass Ultimate: In abonnemintstsjinst dy't tagong biedt ta in grutte bibleteek fan Xbox-spultsjes, ynklusyf Xbox Live Gold-lidmaatskip en tagong ta Xbox Game Pass foar PC.

- Gamertag: In unike brûkersnamme of alias brûkt troch Xbox-brûkers om harsels te identifisearjen yn online multiplayer-spultsjes en ferskate Xbox-tsjinsten.

- FICO® Credit Score: In kredytscore levere troch FICO, in gegevensanalytykbedriuw, dat de kredytweardigens en finansjele sûnens fan in yndividu beoardielet.