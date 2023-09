Lizzend yn Súd Langley, is Martini Town in bloeiende hub foar produksjes fan Hollywood Noard. Dit pân, eigendom fan Martini Film Studios, is omfoarme ta stedske Chicago, lytse stêd Main Street USA, en ferskate oare ynstellings foar populêre shows en films. De eftergrûn bestiet út in stedsstrjitte mei winkelfronten, in bioskoop, en sels in standalone diner.

It idee om Martini Town te meitsjen as in produksjebacklot kaam ta bloei yn 2021 doe't Gemma Martini, oprjochter en CEO fan Martini Film Studios, de needsaak realisearre foar bepaalde produksjelokaasjes yn Hollywood Noard. Se hierde in produksjeûntwerper om tekeningen te meitsjen en yntsjinne se foar goedkarring. It wie lykwols in oprop fan Netflix dy't it proses versnelde. Netflix spruts har ferlet út foar in New York-set en binnen seis wiken hienen se in produsint hierd, brocht har show nei Martini Town, en bouden in yndrukwekkende New York-set.

Martini Town is sûnt in go-to-lokaasje wurden foar produksjes. It hat tsjinne as de eftergrûn foar mear dan 30 projekten, ynklusyf Apple TV's "Schmigadoon!" en de "Kung Fu" fan 'e CW. It súkses fan Martini Town is evident yn it ferskaat oanbod fan produksjes dy't de backlot hawwe brûkt.

Wylst it lot fan 'e searje "Grendel", dy't holp by it fêstigjen fan Martini Town, ûnwis bliuwt, om't Netflix besleat om der net fierder mei te gean, is de ynfloed dy't it hie op it Langley-lot ûnbestriden. Martini Town is in weardefolle boarne wurden foar de filmyndustry yn Hollywood Noard, en biedt essensjele lokaasjes en ynstellings foar in breed oanbod fan produksjes.

Mei syn alsidige eftergrûn en strategyske lokaasje yn Langley, bliuwt Martini Town grutte produksjebedriuwen lykas Netflix en Hallmark oanlûke. It hat bewiisd in weardefolle oanfolling te wêzen op 'e filmsektor yn Vancouver, en biedt in ferskaat oan ynstellings om ferhalen ta libben te bringen op 'e grutte en lytse skermen.

