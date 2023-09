Ynvestearders wachtsje yngeand op it ein fan 'e wike, om't soargen oer de beheiningen fan Sina op iPhones en de fersterking fan' e dollar in skaad bliuwe oer wrâldwide merken. Rapporten fan Sina dy't it gebrûk fan iPhones troch steatsmeiwurkers beheine, hawwe laat ta in signifikante delgong yn 'e merkkapitalisaasje fan Apple, mei sawat $ 200 miljard wiske yn mar twa dagen. Dit hat ek ynfloed op de bredere Amerikaanske techsektor en late ta in delgong yn 'e oandielen fan grutte Apple-leveransiers yn Azië. Om't de ynkomsten fan Apple sterk fertrouwe op Sina, wêr't tûzenen arbeiders wurkje troch it bedriuw en har leveransiers, is de ynfloed fan dizze stoepranden signifikant.

Tagelyk is de Sineeske Huawei Technologies begon mei de foarferkeap fan har nije smartphone, de Mate 60 Pro +, dy't bydraacht oan it sukses fan it fermogen fan it Sineeske techbedriuw om Amerikaanske sanksjes te oerwinnen. Dit foeget fierder ta oan 'e konkurrinsje en útdagings foar Apple op' e wrâldmerk.

Rising US opbringsten en ferwachtings fan oanhâldende ferhege rinte tariven hawwe bydroegen oan de resinte sterkte fan de dollar. De dollar is op koers om in achtste opienfolgjende wike fan winsten op te nimmen tsjin in koer fan faluta. Forex-strategyen suggerearje dat it oerwinnen fan 'e sterkte fan' e dollar oan 'e ein fan it jier útdaagjend sil wêze foar de measte grutte faluta. Dit hat druk set op oare faluta, lykas de onshore yuan en de yen, mei de yuan dy't in 16-jier leech berikt en de yen sweeft tichtby de psychologysk wichtige 145 per dollar line.

As Europa wekker wurdt, meitsje ynvestearders har tariede op in potinsjeel flechtich ein fan 'e wike. De pan-Jeropeeske STOXX 600 yndeks hat belibbe in sân-dagen ferliezende streak, de minste sûnt febrewaris 2018. Merk fokus sil ek ferskowe nei skuld-riden Frânsk supermerk retailer Kasino neidat it waard útsletten fan Parys 'SBF-120 equity yndeks fan grutte bedriuwen .

Oer it algemien hat de kombinaasje fan soargen oer Sina en dollarsterkte ûnwissichheid en volatiliteit makke yn 'e wrâldmerken. Ynvestearders folgje dizze ûntwikkelingen en har potensjele ynfloed op ferskate sektoaren en munten nau yn 'e gaten, wat foar in útdaagjend ein fan' e wike soarget.

Definysjes:

- Merkkapitalisaasje: De totale dollarwearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw.

- Forex: De bûtenlânske útwikselingsmerk wêr't munten wurde ferhannele.

- Foarferkeap: De hanneling fan it ferkeapjen fan in produkt foardat it offisjeel wurdt frijlitten oan it publyk.

- Techsektor: It diel fan 'e oandielmerk dat bedriuwen omfettet dy't rjochte binne op technology-relatearre produkten en tsjinsten.

Boarne: Reuters (Ankur Banerjee)