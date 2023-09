Nintendo einiget nije ynhâldupdates foar Mario Kart Tour

Nintendo hat koartlyn oankundige dat it nei 4 oktober gjin nije ynhâld mear sil frijjaan foar har populêre mobile racing-spiel, Mario Kart Tour. Yn in yn-spultsje berjocht dield oan sosjale media troch in dataminer neamd OatmealDome, Nintendo utere tankberens oan 'e mienskip foar it spieljen en die bliken dat takomstige tochten yn' e wedstriid sille bestean út ynhâld dy't al frijlitten is. Dit betsjut dat gjin nije kursussen, sjauffeurs, karts, of gliders sille wurde tafoege foarút, en de besteande ynhâld sil foar ûnbepaalde tiid wurde recycled.

Nettsjinsteande it ûntbrekken fan nije updates, meldt Eurogamer dat it spultsje spielber bliuwt foar de foar te fernimmen takomst. Mario Kart Tour, dy't waard lansearre yn septimber 2019, hat in enoarm súkses west foar Nintendo, en genereart sawat $ 293 miljoen yn ynkomsten wrâldwiid fan septimber 2022. It spultsje hat lykwols te krijen mei syn earlik diel fan kontroversje, mei krityk rjochte op har "Spotlight" Pipes” gacha monteur, dy't fungearre as bút doazen mei undisclosed odds. Dizze pipes waarden yn septimber 2022 fuortsmiten, mar Nintendo stiet op it stuit te krijen mei in klasse-aksje-rjochtsaak fan in âlder waans bern nei alle gedachten $ 170 útjûn hat oan Spotlight Pipes sûnder har kennis.

Wylst gjin nije updates binne pland foar Mario Kart Tour, giet Nintendo troch mei te wurkjen oan oare mobile spultsjes lykas Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, en Super Mario Run. Derneist wreidet it bedriuw har saaklike ûndernimmingen út yn gebieten lykas it organisearjen fan eveneminten, neist har resinte súkses mei The Super Mario Bros. Movie.

