Nintendo om te stopjen mei it tafoegjen fan nije ynhâld oan Mario Kart Tour Mobile Game

Nintendo en spultsje-útjouwer DeNA sille ophâlde mei it meitsjen fan nije ynhâld foar it populêre mobile spultsje Mario Kart Tour begjin oktober 4th. Dizze beweging suggerearret dat Nintendo har fokus kin ferpleatse fuort fan mobile spultsjes.

Om it jubileum fan it spultsje te fieren, sil nije ynhâld wurde frijlitten as ûnderdiel fan 'e Anniversary Tour fan septimber 20th. Nei de lansearring fan 'e Battle Tour op oktober 4th sil Nintendo lykwols allinich âlde ynhâld frijlitte. It bedriuw stelde, "Gjin nije kursussen, sjauffeurs, karts, of gliders sille wurde tafoege nei de Battle Tour fan 04/10/2023." Nintendo joech gjin ferklearring foar dit beslút, mar spruts hope út dat spilers sille bliuwe genietsje fan it spultsje.

Mario Kart Tour hat in signifikant súkses west foar Nintendo, en waard it op ien nei heechste fertsjinne mobile spultsje nei Fire Emblem Heroes. Mei 230 miljoen downloads generearre it sawat $ 243 miljoen oan ynkomsten. Mobile spultsjes hawwe lykwols in relatyf lyts persintaazje fan Nintendo's totale ynkomsten fersoarge yn ferliking mei konkurrinten lykas Activision en Take-Two.

Nettsjinsteande it beheinde súkses fan Nintendo yn 'e mobile gamingmerk, hawwe oare bedriuwen trochgean mei te ynvestearjen yn dizze sektor. Sony, bygelyks, plannen om sawat 50% fan har spultsjes te krijen op mobyl en PC troch 2025, mei 20% fan nije PlayStation-spultsjes dy't wurde ûntwikkele foar smartphones. Yn it stribjen nei dit doel lansearre Sony ferline jier de PlayStation Studios Mobile Division.

It beslút fan Nintendo om de tafoeging fan nije ynhâld oan Mario Kart Tour te stopjen wjerspegelet de útdagings dy't it bedriuw tsjinkaam yn 'e mobile gaming-sektor. It bliuwt lykwols te sjen oft dizze beweging in gruttere ferskowing betsjuttet yn 'e algemiene strategy fan Nintendo.

boarnen:

Fideo spultsjes kronyk