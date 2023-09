As in brutsen auto in rappe oplossing wurdt: spesjale ferhalen fan monteur

Yn in ferrassende beurt fan barrens fûn in Sacramento-basearre BMW i3-ferkeaper harsels yn 'e minste nachtmerje fan in ferkeaper doe't in keaper har brutsen auto binnen minuten reparearre, en tafoege $ 3,000 yn wearde. Dit ferhaal krige gau populariteit, sels fange de oandacht fan Adam Savage út Mythbusters. Itselde senario barde mei de auteur fan dit artikel, dy't oan 'e fêstlizzende kant fan' e fergeliking wie.

De skriuwer dielt har ûnderfining fan it riden fan fjouwer oeren fan Detroit om in fergese Jeep op te heljen dy't waard oanbean troch in studint fan 'e Ohio State University. It probleem mei de Jeep blykte in ienfâldich probleem te wêzen mei de bouten fan 'e flexplaat, dy't de auteur yn gjin tiid reparearre. Yn stee fan fuort te riden mei de Jeep, besleat de skriuwer de ferkeaper net te oerstjoeren en liet it foar him om te reparearjen. De skriuwer beklammet dat har bedoeling net wie om te profitearjen fan 'e situaasje, mar om it morele rjochte ding te dwaan.

It artikel giet fierder om in fermelding te besprekken foar in brutsen BMW i3. De ferkeaper beskriuwt it probleem mei de elektroanika fan 'e auto's fan' e elektromotor en hoe't it kin wurde feroarsake troch in glitch of sensorfout. Nettsjinsteande it probleem, de ferkeaper markearret dat de rest fan 'e auto, ynklusyf de batterij, is yn poerbêste foarm. Dizze fermelding presintearret in kâns foar immen dy't meganysk oanstriid is as dielen nedich is om in wrak i3 te reparearjen.

De ferhalen fan 'e BMW i3-ferkeaper en de skriuwer fan dit artikel markearje de potensjele wearde dy't kin wurde tafoege oan in brutsen auto mei in bytsje kennis en ynspanning. It ropt ek de fraach op wat it goede ding is om te dwaan as jo sokke kânsen krije. Wylst guon persoanlike winst prioritearje kinne, prioritearje oaren morele oerwagings. Uteinlik leit it beslút by it yndividu en har omstannichheden.

boarnen:

- Jalopnik artikel: "Hjir is wat der barde doe't ik 500 milen ried om in fergese auto op te heljen"

Definysjes:

- Mechanic's Special: In term dy't brûkt wurdt om in auto te beskriuwen dat tsjin in lege priis wurdt oanbean fanwegen syn meganyske problemen, yn 'e hope dat de keaper it kin reparearje en syn wearde weromsette.

- Flex plate Bolts: Bolts dy't befêstigje de flex plaat, in komponint dat ferbynt de motor oan de koppel converter yn in automatyske oerdracht systeem.

- Elektryske motorelektronika (EME): ferwiist nei de ynverter dy't DC-stream fan 'e batterij konvertearret nei AC foar de elektryske motor yn in elektryske auto. Covered troch garânsje foar in spesifike perioade fan tiid.

- De Jeep: Ferwizend nei it spesifike auto neamd yn it artikel, in Jeep dy't de auteur reparearre foardat hy it liet foar de orizjinele ferkeaper om te reparearjen.