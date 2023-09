De MagLight: in spultsje-feroarjende smartphone-aksessoire foar fotografy-entûsjasters

Moonside hat syn lêste ynnovative produkt ûntbleate, de MagLight, in MagSafe-krêftbank dy't in ynboude RGB-ljochtstrip hat. Untworpen om sawol it opladen fan smartphones as fotografy-mooglikheden te ferbetterjen, rjochtet dizze accessoire de needsaak foar superieure ferljochting yn smartphonefotografy.

De MagLight is foarsjoen fan in 4000mAh-batterij dy't net allinich de LED-ljochten oandriuwt, mar ek it smartphone opladen. De dynamyske LED-strips kinne brûkt wurde mei sawol de foar- as primêre kamera's, en leverje dramatysk ferbettere foto's yn omstannichheden mei leech ljocht. Android-brûkers kinne de MagLight ek brûke mei help fan magnetyske stickers dy't har apparaten MagSafe kompatibel meitsje.

Mei syn 67 LED's biedt de MagLight alsidige ljochtopsjes. Brûkers kinne elke LED yndividueel kontrolearje, helderheid, kleurtemperatuer oanpasse en kieze út 16 miljoen kleuren. De ljochten kinne brûkt wurde foar waarme en koele wite ynstellings foar natuerlike selfies, libbene kleuren foar artistike fotografy, of sels foar ljochtskilderjen mei lange bleatstelling. Derneist kinne de ljochten wurde syngronisearre mei muzyk foar in konsert-like ûnderfining. De MagLight funksjonearret ek as in fakkel as ambient ljocht en kin yntegrearje mei tûke huzen.

Njonken syn ferljochtingsmooglikheden tsjinnet de MagLight as in betroubere machtbank. It mjitten fan mar 14 mm yn dikte, hechtet troch sterke N52 neodymiummagneten oan MagSafe iPhones of oare tillefoans mei kompatible magnetyske ringbylagen. It laadt it apparaat draadloos op mei in solide 15W-útfier en leveret in folsleine smartphone-lading mei syn 4000mAh Li-ion-batterij.

Moonside biedt ekstra aksessoires foar de MagLight, lykas de MagFlip, in útklapbare stand dy't brûkt wurde kin as in kickstand of in stand foar it ljocht allinich. De MagPod, in slanke aluminiumadapter, komt mei in ferstelbere tripod foar stabile fotografy en fideografy. De MagLight is op it stuit beskikber foar in koarting, begjinnend by HK $ 610 ($ 78 USD) of as ûnderdiel fan in kreative bondel foar HK $ 810 ($ 103 USD) dy't de MagPod en MagFlip omfettet. It produkt is ynsteld om wrâldwiid te ferstjoeren begjin oktober, begelaat troch in 1-jierrige garânsje.

boarnen: Moonside