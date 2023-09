Wittenskippers brûke masine learen om nije magnetyske materialen te foarsizzen sûnder krityske eleminten

Wittenskippers oan it Ames National Laboratory hawwe in masine-learmodel ûntwikkele om nije magnetyske materialen te foarsizzen sûnder knappe eleminten te brûken. Dizze ynnovative oanpak rjochtet him op de Curie-temperatuer fan in materiaal, en biedt in duorsumer paad foar takomstige technologyske tapassingen.

Magneten mei hege prestaasjes, dy't krúsjaal binne foar technologyen lykas wynenerzjy, gegevensopslach, elektryske auto's en magnetyske koeling, befetsje tradisjoneel krityske eleminten lykas kobalt en seldsume ierde materialen. Dizze materialen binne lykwols yn hege fraach en hawwe beheinde beskikberens. Om dit probleem oan te pakken, wiene de ûndersikers fan Ames National Laboratory fan doel nije magnetyske materialen te ûntwerpen mei fermindere krityske materialen.

Masine learen, in subset fan keunstmjittige yntelliginsje, spile in krúsjale rol yn dit ûndersyk. It team brûkte eksperimintele gegevens en teoretyske modellering om har masine-learalgoritme te trenen. Curie-temperatuer, dat is de maksimale temperatuer wêrop in materiaal syn magnetisme behâldt, tsjinne as in fitale parameter by it foarsizzen fan nije magnetyske materialen.

De ûntwikkeling fan it masine-learmodel wie in poging om fûnemintele wittenskip yn it fjild te brûken. Troch it model te trenen mei bekende magnetyske materialen, hawwe de ûndersikers in relaasje fêststeld tusken elektroanyske en atoomstruktuerfunksjes en Curie-temperatuer. Dit stelde it model yn steat om potensjele kandidaatmaterialen te foarsizzen.

Om it model te falidearjen, rjochte it team har op ferbiningen basearre op cerium, sirkonium en izer. De ûndersikers hawwe mei súkses synthesized en karakterisearre dizze materialen, en it masine learen model sekuer foarsizze harren Curie temperatuer. Dit suksesfolle resultaat fertsjintwurdiget in wichtige stap foar it meitsjen fan in metoade mei hege trochfier foar it ûntwerpen fan nije permaninte magneten.

It brûken fan masine learen yn 'e ûntdekking fan nije magnetyske materialen biedt in duorsum en effisjint alternatyf foar de tradisjonele eksperimintele oanpak. Troch tiid en boarnen te besparjen, makket dizze oanpak it paad foar de ûntwikkeling fan magneten mei hege prestaasjes mei in soad húshâldlike komponinten. De ûndersikers fan Ames National Laboratory sette har yn foar it skriuwen fan fysika-ynformeare masinelearen foar in duorsume takomst.

Boarne: "Fysika-ynformeare masine-learfoarsizzing fan Curie-temperatueren en har belofte foar it begelieden fan 'e ûntdekking fan funksjonele magnetyske materialen" troch Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk, en Yaroslav Mudryk (chemie fan materialen)