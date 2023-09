Sheldon Menery, Creator of Magic: The Gathering's Commander Format, giet fuort

Sheldon Menery, de skepper fan Commander, de populêrste spielstyl foar it hannelskaartspul Magic: The Gathering, is ferstoarn nei in sânjierrige striid mei kanker. Menery's frou, Gretchyn Melde, kundige syn freedsume ferstjerren oan op Facebook, dy't waard folge troch in útstjit fan condolences fan 'e tabletop-gamingmienskip.

Commander is in multiplayer-formaat fan Magic wêrmei trije of mear spilers meidwaan kinne mei unike 100-kaart-decks en in iental liederskarakter. Oarspronklik ûntworpen as in spultsje foar twa spielers, biedt Commander in mear casual styl fan gameplay en stimulearret kreative útdrukking. Menery sels hie in hantekening dek mei de namme "You Did This To Yourself", dy't de kaarten fan tsjinstanners brûkte as wapens tsjin har.

It Commander-formaat groeide út it Elder Dragon Highlander (EDH)-formaat, dat Menery tsjinkaam yn syn tiid yn it militêr. As in hege rjochter op 'e Magic Pro Tour spile Menery in cruciale rol yn it ferfine en útwreidzjen fan 'e EDH-fariant, en úteinlik it bestjoersorgaan fan it formaat fêstigje, bekend as The Commander Rules Committee. Dizze frijwilligersorganisaasje, yn gearwurking mei Wizards of the Coast, de útjouwer fan Magic: The Gathering, jout begelieding oer oanpassingen fan regels, ferbeane kaarten en nije kaarten foar it Commander-formaat.

Menery seach Commander as in brek fan kompetitive Magic en beklamme har fermogen om te dielen en te genietsjen mei freonen. Syn bydragen oan Magic wreide út bûten it Commander-formaat. Hy wie ynstruminteel yn it foarmjen fan it rjochterprogramma en tsjinne as nivo 5 kompetitive Magic-rjochter. Menery wie ek in produktive skriuwer en ynhâldmakker, en dielde syn ekspertize fia artikels, fideo's en podcasts.

Wizards of the Coast utere har djippe fertriet oer it ferlies fan Sheldon Menery en erkende syn wichtige bydragen oan 'e Magic-mienskip. Se priizgen Menery as in paadwizer, ynfloeder en fereare lid fan 'e Magic: The Gathering-mienskip. Hy lit in bliuwende erfenis efter troch syn wurk oan it Commander-formaat en syn tawijing om it spultsje in gastfrije en noflike ûnderfining te meitsjen foar spilers fan alle eftergrûnen.

De ynfloed fan Sheldon Menery op 'e Magic-mienskip kin net oerskatte wurde. Hy sil ûnthâlden wurde foar syn freonlikens, generositeit en passy foar it spultsje. Syn ferlies wurdt djip fielde troch dyjingen dy't wisten him, en syn neilittenskip sil libje troch ûntelbere spilers.

Boarnen: Facebook, Polygon