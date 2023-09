macOS Sonoma: Wat te ferwachtsjen fan 'e lêste ferzje fan macOS

Apple hat de releasedatum oankundige fan macOS Sonoma, ek wol bekend as macOS 14, dy't op 26 septimber beskikber wêze sil foar it publyk. Dizze lêste ferzje fan macOS bringt ferskate nije funksjes dy't de brûkersûnderfining ferbetterje en it mear ferlykber meitsje mei iOS.

Ien fan 'e wichtichste updates yn macOS Sonoma is de tafoeging fan buroblêdwidgets, wêrtroch Mac-brûkers har buroblêden kinne oanpasse mei nuttige en ynteraktive widgets. Dizze funksje is rûnom populêr west op iOS-apparaten, en no kinne Mac-brûkers genietsje fan itselde gemak en funksjonaliteit.

Fideokonferinsje is in essinsjeel ûnderdiel wurden fan ús libben, en macOS Sonoma is fan doel dizze ûnderfining te ferbetterjen mei nije funksjes. It bestjoeringssysteem sil ark foar dielen fan skermen yntrodusearje en in Presenter Overlay, wêrtroch sprekkers kinne omgean foar in dielde skerm tidens fideoproppen.

Safari, de standertbrowser yn macOS, sil ek wichtige updates krije yn Sonoma. Ien fan 'e opmerklike tafoegings is browserprofilen, wêrtroch brûkers ferskate sets blêdwizers kinne oanmeitsje en har blêdzjenûnderfining oanpasse op basis fan har foarkar. Derneist sil sykfunksjonaliteit yn Safari responsiverder wêze, wêrtroch brûkers rapper en krekter resultaten leverje.

Om macOS Sonoma te ynstallearjen, hawwe jo in kompatibel apparaat nedich. De ierste modellen dy't dit bestjoeringssysteem stypje omfetsje de 2018 MacBook of Mac Mini, de 2019 iMac, de 2017 iMac Pro, de 2019 Mac Pro, of de 2022 Mac Studio. It is wichtich om te soargjen dat jo apparaat foldocht oan de minimale easken om te genietsjen fan de bywurke funksjes en ferbetterings dy't Sonoma biedt.

Ta beslút, macOS Sonoma belooft spannende nije funksjes en ferbetterings foar Mac-brûkers te bringen. Mei buroblêd-widgets, ferbettere mooglikheden foar fideokonferinsjes, en in mear responsive Safari-blêder, sil dizze lêste ferzje fan macOS in bettere brûkersûnderfining en in nauwere yntegraasje mei iOS-apparaten leverje.

Definysjes:

– macOS: In searje bestjoeringssystemen ûntwikkele troch Apple Inc. foar har Macintosh-kompjûters.

– Sonoma: De koadenamme foar de lêste ferzje fan macOS, ek wol bekend as macOS 14.

- iOS: It mobile bestjoeringssysteem ûntwikkele troch Apple Inc. foar har iPhone-, iPad- en iPod Touch-apparaten.

