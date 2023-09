Logitech ûntbleatet de Reach-webcam mei fleksibele artikulearjende earm

Logitech hat krekt har lêste webcam oankundige neamd de Reach, mei in fleksibele en artikulearjende earm. Dit ynnovative ûntwerp soarget foar maklike beweging en sels nei ûnderen rjochte fideomateriaal, wêrtroch it perfekt is foar net-digitale show-and-tell presintaasjes. De nei ûnderen hoeke fan 'e kamera stelt brûkers yn steat om fideo's fan objekten op har buro te fangen, wêrtroch it ideaal is foar ynteraktive gearkomsten op ôfstân, online tutoring, livestreams, en ferskate oare presintaasjes.

Om optimale posisjonearring te garandearjen, advisearret Logitech dat brûkers earst de ynhâld dy't se sjen litte wolle útlizze, en dan de kamera dêrop oanpasse. De webcam hat meardere assen fan artikulaasje, fergelykber mei in mikrofoanstander, dy't ferhege veelzijdigheid leveret by it fêstlizzen fan ferskate útsjochpunten. It hat in knop foar fertikale beweging, in ferliesleaze zoomfunksje oant 4.3x, en in grip foar fertikale oanpassingen. De webcam omfettet ek ynboude begeliedingsindikatoren om te helpen it byld rjochtop te hâlden as de kamera beweecht.

De Reach-webcam is in ferbettere ferzje fan Logitech's populêre Streamcam, mei ferbettere glêsoptyk en in nije smart autofocus-funksje. It biedt fideomooglikheden fan 1080p / 60fps en biedt in plug-and-play-ûnderfining troch te ferbinen fia USB en naadloos te yntegrearjen mei de measte kompjûters en streamingplatfoarms. Derneist komt it mei in leechprofyl râneklem foar in kompakter brûkersûnderfining.

Logitech hat de krekte prizen en beskikberensdetails foar de Reach webcam net bekend makke. Iere adopters kinne lykwols in koarting ferwachtsje tusken $ 300 en $ 400, neffens in enkête op 'e offisjele webside. Opmerklik sil Logitech Indiegogo Enterprise brûke foar finansiering fan 'e kamera, ynstee fan tradisjonele retailkanalen. Spitigernôch sil de webcam-berch net apart te krijen wêze, om't Logitech fan doel is in ein-oan-ein-oplossing te leverjen ynstee fan allinich in berch.

Behalven syn kamera-divyzje hat Logitech koartlyn ek foarútgong makke op oare gebieten. Dit omfettet in fernijde opstelling fan Pebble-toetseboerden en in update foar de G Pro X Superlight-gamingmûs.

Boarnen: The Verge, Logitech.