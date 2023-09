Logitech ûntbleatet it berik: in alsidige webcam foar presintaasjes op ôfstân en livestreams

Logitech hat de lansearring oankundige fan har nije webcam, de Reach, ûntworpen foar ynteraktive gearkomsten op ôfstân, online tutoring, livestreams en presintaasjes. De opfallende funksje fan 'e Reach is syn fleksibele en artikulearjende earm, wêrtroch maklike beweging en sels nei ûnderen rjochte fideomateriaal mooglik is.

Mei de Reach is Logitech fan doel in oplossing te leverjen foar net-digitale show-and-tell-presintaasjes wêr't brûkers maklik fideo's fan items op har buro kinne fange. De artikulaasje fan 'e kamera folget meardere assen, en biedt ferhege veelzijdigheid by it fêstlizzen fan fideo-ynhâld. Derneist biedt de Reach fertikale beweging en ferliesleaze zoom oant 4.3x, wêrtroch brûkers har ynhâld effektyf kinne sjen litte.

De kamera sels is in ferbettere ferzje fan 'e populêre Logitech Streamcam, mei ferbettere glêsoptyk en in nije smart autofocus-funksje. It biedt fideomooglikheden fan 1080p / 60fps en biedt in plug-and-play-ûnderfining, ferbining fia USB en naadloos yntegrearje mei de measte kompjûters en streamingplatfoarms. De Reach komt ek mei in leech-profyl râneklem foar in kompakte en streamlined brûkersûnderfining.

Hoewol Logitech hat gjin prizen en beskikberensdetails foar de Reach bekend makke, wurde betide adopters in koartingpriis fan $300 oant $400 oanbean fia in Indiegogo Enterprise-kampanje. It bedriuw hat besletten de kamera te finansieren fia dit platfoarm ynstee fan tradisjonele middels. De produktleader fan Logitech, Gaurav Bradoo, stelde dat merkûndersyk har liede om in end-to-end oplossing oan te bieden ynstee fan in standalone mount.

Logitech bliuwt stappen te meitsjen op ferskate gebieten, mei resinte updates foar har Pebble-line fan toetseboerden en de frijlitting fan 'e G Pro X Superlight-gamingmûs.

Boarne: [The Verge] (boarne)