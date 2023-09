De Humane Society for Tacoma & Pierce County ferbettert de tagonklikens fan websiden mei Recite Me Assistive Technology

De Humane Society foar Tacoma & Pierce County hat in stap nommen nei ynklusiviteit troch in ynklusive online ûnderfining oan te bieden fia Recite Me assistive technology. Dizze beweging hat as doel om barriêres te ferwiderjen en tagong te jaan ta online ynhâld en tsjinsten foar alle websidebesikers.

Yn oerienstimming mei de diversiteits- en ynklúzjestrategy fan 'e opfang, kinne de nije ark foar tagonklikens en taalstipe besikers har digitale ûnderfining oanpasse. Dit is benammen foardielich foar yndividuen mei in beheining, learswierrichheden, fisuele beheining, en dyjingen waans earste taal net Ingelsk is. Dizze ark rjochtsje de behoeften fan mear dan 25% fan 'e befolking oan dy't obstakels kinne tsjinkomme by it navigearjen fan' e webside fan 'e opfang.

De assistive arkbalke Recite Me, te sjen op 'e webside fan' e Humane Society for Tacoma & Pierce County, biedt in ferskaat oan funksjes. Dizze omfetsje funksjonaliteit foar skermlêzen, meardere lêshelpmiddels, oanpasbere stylopsjes, en in live-oersetfunksje op oanfraach. Mei stipe foar mear as 100 talen, ynklusyf 65 tekst-nei-spraak-opsjes, soarget de arkbalke dat alle besikers sûnder problemen tagong krije ta de ynformaasje en tsjinsten fan it opfanghûs.

Leslie Dalzell, CEO fan 'e Humane Society for Tacoma & Pierce County, beklammet it belang fan it kreëarjen fan in ynklusive omjouwing wêr't mienskipsleden har wolkom fiele en opnommen binne. De tafoeging fan 'e arkbalke wreidet it berik fan har stipetsjinsten út en helpt mear húsdieren en famyljes byinoar te hâlden.

Yn 'e hjoeddeistige digitale wrâld kinne tagongsbarriêres persoanen neidiel meitsje dy't de nedige ark misse om online ynhâld effektyf te navigearjen. Ross Linnett, oprjochter en CEO fan Recite Me, beklammet de betsjutting fan it leverjen fan in ynklusive online ûnderfining dy't foldocht oan 'e behoeften fan alle yndividuen. Mei mear organisaasjes dy't tagonklikens ark oannimme, wurdt it makliker foar dyjingen dy't te krijen hawwe mei online barriêres om naadloos tagong te krijen ta ynformaasje en tsjinsten.

Om it ark foar tagonklikensstipe fan 'e opfang te ferkennen, besykje de webside fan' e Humane Society for Tacoma & Pierce County en klikje op de opsje "Tools foar tagonklikens" rjochtsboppe fan 'e pagina.

Boarnen: The Humane Society for Tacoma & Pierce County