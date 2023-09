Herr Memorial Library befoarderet digitale ynklúzje tidens de wike fan digitale ynklusion

De Herr Memorial Library yn Mifflinburg is wijd oan it befoarderjen fan digitale lykweardigens en ynklusiviteit binnen de mienskip. As ûnderdiel fan 'e Digital Inclusion Week, dy't plakfynt fan 2 oktober oant 6 oktober, organisearret de bibleteek in searje spesjale barrens om persoanen op te learen en te bemachtigjen oer de foardielen fan digitale ynklúzje.

Digitale ynklúzje ferwiist nei it besykjen om te soargjen dat alle yndividuen, nettsjinsteande har sosjaal-ekonomyske status, tagong hawwe ta en de mooglikheid hawwe om ynformaasje- en kommunikaasjetechnologyen (ICT's) lykas kompjûters en ynternet te brûken. It hat as doel om de digitale skieding te oerbrêgjen, gelikense kânsen te bieden oan yndividuen dy't oars miskien efterbliuwe yn 'e hieltyd digitalere wrâld.

Tidens Digital Inclusion Week sil de Herr Memorial Library ferskate eveneminten hostje om digitale ynklúzje te befoarderjen. Dizze eveneminten kinne workshops omfetsje oer basiskomputerfeardigens, ynternetfeiligens, en online boarnen foar ûndersyk en learen. Troch dizze edukative kânsen te bieden, is de biblioteek fan doel leden fan 'e mienskip te bemachtigjen om har digitale geletterdheid te ferbetterjen en selsbetrouwen en kompetinte te wurden yn it brûken fan digitale technologyen.

De dielname fan 'e biblioteek oan 'e Digital Inclusion Week slút oan by har missy om te tsjinjen as in boarne en sammelplak foar alle leden fan 'e mienskip. Troch it befoarderjen fan digitale lykweardigens en ynklusiviteit, wurket de biblioteek oan it ferminderjen fan de digitale skieding en derfoar te soargjen dat elkenien tagong hat ta de kânsen en middels dy't it digitale tiidrek biedt.

Oer it algemien is Digital Inclusion Week by de Herr Memorial Library in wichtich inisjatyf dat as doel hat om yndividuen op te learen en te bemachtigjen oer de foardielen en belang fan digitale ynklúzje. Troch it befoarderjen fan digitale lykweardigens binnen de mienskip, makket de biblioteek in wichtige ynfloed op it libben fan har begeunstigers, en biedt har de ark en feardigens dy't nedich binne om te bloeien yn 'e digitale wrâld.

