LG's C3 OLED-tv's: in solide deal foar sublime ôfbyldingskwaliteit

LG's lêste line fan OLED-tv's hat einlings in signifikante priisreduksje sjoen, wêrtroch se tagonkliker binne foar konsuminten. De 42-inch C3 OLED, benammen, is no beskikber foar ûnder £ 1000, wat in £ 400 koarting fertsjintwurdiget fan syn oarspronklike retailpriis.

Wylst de C3 gjin folsleine overhaul is yn ferliking mei syn foargonger, de C2, biedt it wat opmerklike ferbetterings. It nije model hat de Alpha 9 Gen 6-prosessor, dy't de brûkersûnderfining ferbettert en nije ynterne funksjes yntrodusearret. Ien fan dizze funksjes is de Object Enhancer, dy't de foargrûnkarakters en rekwisieten yn sênes ferbettert. Derneist, LG's AI Super Upscaling Pro opskaleart sub-4K byldmateriaal en ferminderet lûd foar skerpere ôfbyldings. De C3 omfettet ek Quick Media Switching VRR, en elimineert it swarte skerm dat optreedt by it wikseljen fan yngongen.

Hoewol it it Evo-paniel mist fûn yn gruttere modellen, wat resulteart yn legere helderheid, leveret it OLED-display fan 'e C3 noch altyd wiere kleuren, ongeëvenaarde kontrast en djippe swarten. Brûkers hawwe it C2-model fan ferline jier priizge foar syn útsûnderlike prestaasjes, wêrtroch it geskikt is foar ferskate ynhâld, fan films oant tv-searjes.

Fierder fersterket syn berop, de C3 is foarsjoen fan fjouwer HDMI 2.1-ports dy't 4K / 120Hz útfier kinne. Gamers sille dizze funksje wurdearje, om't it soepele gameplay mooglik makket op konsoles as PC's. De TV biedt ek VRR-stipe mei HDMI Forum VRR, AMD FreeSync, en Nvidia G-Sync, en soarget foar in trienfrije en stotterfrije gamingûnderfining.

Mei de priisfal op LG's OLED-tv's, presintearret de C3 in poerbêste kâns om te ynvestearjen yn in hege kwaliteit, kompakte tv mei yndrukwekkende byldkwaliteit en in responsive brûkersûnderfining. Oft jo in cinephile of in gamer binne, dizze deal is it wurdich te beskôgjen.

