De LG MAGNIT 4K Ultra HD-display: in lúkse ûnderfining foar thúsentertainment

De LG MAGNIT 4K Ultra HD Display makke syn heul ferwachte debút op 'e 2023 CEDIA Expo, skitterende oanwêzigen mei syn adembenemende fisuele en slanke ûntwerp. Catering foar lúkse hûseigners, dit avansearre display biedt in wirklik immersive thúsfermaakûnderfining.

Mei in enoarme skermgrutte fan 118 inch ûnderskiedt de LG MAGNIT himsels as in begeerde lúkse model yn it segment foar thúsbioskoop en digitale keunst. Gepositioneerd tusken de LG MAGNIT 136-inch wenwiken Micro LED-display en de 97-inch LG SIGNATURE OLED M draadloze TV, biedt dit display in yndrukwekkende besjenûnderfining dy't de ferwachtingen oertreft.

Útrist mei in heftige priiskaartsje fan $237,000, biedt de LG MAGNIT treflike kleurreproduksje, dúdlikens en kontrast. De 4K-resolúsje, 0.6 mm pikselpitch, en state-of-the-art chip-on-board (COB) LED-technology soargje foar in skerpe en libbendige werjefte. Derneist hat it display AI-ferbettere ferwurking en rint op it brûkerfreonlike webOS smart TV-platfoarm.

Ien opmerklike skaaimerk fan 'e LG MAGNIT is syn Micro LED-display. Dizze ynnovative technology, basearre op LG's avansearre ljocht-emittearjende diode-technology (DVLED) fan LG, leveret yndividuele ljochtboarnen foar elk fan syn 8 miljoen plus piksels. Dit stelt it display yn steat om suvere swarten en hege kontrast te berikken troch piksels út te skeakeljen yn gebieten fan 'e ôfbylding dy't swart binne. Mei HDR 10 en HDR 10 Pro-kompatibiliteit biedt de LG MAGNIT in ferbettere dynamysk berik foar in noch boeiende fisuele ûnderfining.

Ynstallaasje fan 'e LG MAGNIT wurdt ongelooflijk handich makke foar sertifisearre LG MAGNIT-yntegrators. It ienfâldige ûntwerp mei twa kasten fan it display makket it mooglik om rappe en effisjinte opset te meitsjen, en it ynstallaasjeproses fan oare modulêre LED-displays oertreffe. Derneist yntegreart it display AirPlay 2 en Miracast-technology, wêrtroch draadloze streaming fan ferskate apparaten mooglik is, ynklusyf iOS, Android, macOS en Windows 10.

Mei syn wiidweidige ferbiningsopsjes biedt de LG MAGNIT fleksibiliteit as it giet om it ferbinen fan eksterne apparaten. It hat fjouwer HDMI-yn-poarten, digitale audio-út, twa USB-yn-poarten, in RS232C-poarte, en mear. It display komt sels foarladen mei populêre streaming-apps lykas YouTube, Disney+ en Prime Video, wêrtroch't de earste opset in wyntsje is.

Om de lúkse ûnderfining fan thús entertainment te foltôgjen, sil de LG MAGNIT audiosystemen hawwe fan it ferneamde merk Bang & Olufsen. Dit partnerskip soarget foar útsûnderlike lûdskwaliteit om de prachtige fisuele oan te foljen.

Mei in basis garânsje fan 2 jier, dy't kin wurde ferlingd nei 5 jier, soarget de LG MAGNIT dat klanten genietsje kinne fan har ynvestearring mei frede fan geast.

Ta beslút, de LG MAGNIT 4K Ultra HD Display biedt in unrivaled fisuele ûnderfining foar lúkse hûseigners. Mei syn útwreide grutte, avansearre technology, naadleaze ynstallaasjeproses en yndrukwekkende funksjes stelt dit display in nije standert foar thúsfermaak.

boarnen:

- LG Electronics (www.lg.com)

- CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)