In nije cashless betellingsfunksje yntrodusearre troch Samsung hat soargen makke oer privacy by guon brûkers. De funksje lit brûkers betellingen meitsje mei har Samsung-apparaten, lykas tillefoans of horloazjes, en elimineert de needsaak om fysyk jild of kaarten te dragen. Hoewol dit foar guon handich kin wêze, binne oaren soargen oer de mooglike gefolgen foar privacy.

Guon brûkers utere har ûnferskilligens foar de funksje, en stelden dat as cash brûkers dy't gjin Samsung-apparaten hawwe, it foar har irrelevant is. Se fregen ek de needsaak fan in privacybelied foar jild sels ôf. D'r binne lykwols dejingen dy't de situaasje amusant fine, en leauwe dat Samsung yn 'e takomst wierskynlik alle privacyproblemen sil oanpakke mei in patch.

Oan 'e oare kant binne d'r persoanen dy't soargen hawwe oer de feiligens fan it meitsjen fan betellingen fia elektroanyske apparaten. Se leaver de tradisjonele metoade fan beteljen mei in kaart, en neame in eardere ûnderfining fan berôve as reden foar har kar. Se wolle leaver harren kaart tekenje en swipe by de baly, ynstee fan in berop dwaan op elektroanyske gadgets.

Wylst d'r mingde mieningen binne oangeande de nije cashless betellingsfunksje, hat it grif diskusje generearre ûnder brûkers. De soargen markearje it belang fan privacy en feiligens as it giet om it meitsjen fan elektroanyske betellingen.

