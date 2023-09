La-Z-Boy, it byldbepalende meubelmerk, hat Jorge Calvachi ynhierd as direkteur fan ynsichten om foar it earst yn syn hast 100-jierrige skiednis in funksje fan konsumintynsjoch te fêstigjen. Calvachi is fan betinken dat it nije konkurrinsjefoardiel yn elke yndustry, ynklusyf meubels, konsumint-sintraal is.

Ien útdaging foar La-Z-Boy is dat it meardere kontaktpunten hat mei konsuminten fia ferskate kanalen, en de klantûnderfining is typysk hybride. Calvachi fûn dat konsuminten langer duorje om in meubeloankeap te meitsjen, mei blêdzjen online folge troch testen yn 'e winkel foar komfort in wichtich part fan' e reis. De ûnderfiningen tusken digitaal en yn 'e winkel binne lykwols net konsekwint west.

Om dizze útdaging oan te pakken, makket Calvachi in klantûnderfiningshub mei help fan InMoment, in bedriuw foar klantûnderfining. Se sille gegevens fan digitale kanalen as útgongspunt aggregearje en stadichoan gegevens fan oare kontaktpunten opnimme. It doel is om in holistyske werjefte fan 'e klantreis te hawwen om bettere organisatoaryske besluten te meitsjen.

Hoewol technyske ymplemintaasje miskien net dreech is, is it oannimmen fan 'e oplossing binnen in lang fêstige organisaasje de echte útdaging. Calvachi en InMoment binne rjochte op it krijen fan oankeap fan belanghawwenden om suksesfolle ymplemintaasje te garandearjen.

De ultime mjitte fan sukses foar La-Z-Boy is it leverjen fan in totale ûnderfining foar de klant, yn stee fan allinich te fokusjen op konversaasjes en groei fan ynkomsten.

