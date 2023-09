KTM testet Carbon Fiber Chassis yn MotoGP

KTM hat koartlyn in koalstoffaser chassis hifke yn MotoGP, in beweging dy't mooglik de konkurrinsje koe skodzje en in nije trend yn it kampioenskip sette. Wylst koalstoffaser chassis binne gjin nij konsept yn MotoGP, in folslein frame makke fan it materiaal is net brûkt sûnt Ducati die dat mei syn 2009, 2010, en 2011 fytsen.

KTM is bekend om har gebrûk fan stielen trellis-chassis, in ûntwerp dat diel útmakke hat fan it DNA fan it Eastenrykske merk. Nettsjinsteande suggestjes dat KTM moat oerskeakelje nei in aluminium frame lykas oare fabrikanten, it team bleau stevich en gie troch mei syn stielen trellis chassis. Dizze bepaling betelle út, om't KTM har earste MotoGP-race yn 2020 wûn.

KTM ûndersiket no lykwols it gebrûk fan in koalstoffaserchassis. Yn resinte testen foltôge 31-kear MotoGP-racewinner Dani Pedrosa beide oefensesjes op in koalstoffaserframe en einige yn totaal tredde. Pedrosa priizge it nije chassis, en sei dat it gefoel oars is en dat se noch hieltyd testen en ynformaasje sammelje.

It doel fan it koalstoffaserchassis, lykas alle oare chassis, is om draaien en grip te ferbetterjen. Dit hat de lêste jierren in gebiet fan swakte west foar KTM-riders, en it team hopet dat it nije chassis de nedige ferbetterings sil leverje. It is lestich om de krekte prestaasjeswinst fan it koalstoffaserchassis op dit poadium te kwantifisearjen, mar it feit dat Pedrosa krekt 0.155 sekonden efter de lieder yn 'e praktyk einige toant belofte.

De ûntwikkeling fan chassis technology yn MotoGP wurdt hieltyd wichtiger, benammen as aerodynamika en oare apparaten wurde beheind yn takomstige regeljouwing. De folgjende stap fan KTM mei it koalstoffaserchassis sil wurde bepaald nei in test yn Jerez, wêr't Jack Miller en Brad Binder de kâns sille hawwe om it út te probearjen.

Dizze beweging fan KTM fertsjintwurdiget de reewilligens fan 'e Jeropeeske fabrikanten om te ynnovearjen en nije technologyen te ferkennen, wylst guon Japanske rivalen lykas Honda en Yamaha muoite hawwe om oan te passen. It soe net ferrassend wêze om koalstoffaserframes te sjen yn 'e garaazjes fan elke fabrikant komme it folgjende MotoGP-seizoen.

