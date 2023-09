Gearfetting: KPMG LLP hat de oprjochting oankundige fan in groep AI en digitale ynnovaasje ûnder lieding fan fise-foarsitter Steve Chase. De groep sil rjochtsje op ynvestearjen yn en ynkubearjen fan nije tsjinsten en oplossingen foar kliïnten, yntegrearjen fan opkommende technologyen yn besteande tsjinsten, en it riden fan ynterne transformaasje.

KPMG LLP, in foaroansteand bedriuw foar boekhâlding en profesjonele tsjinsten, hat de foarming fan in groep AI en digitale ynnovaasje iepenbiere. Under lieding fan nij beneamde fise-foarsitter Steve Chase, is dizze groep fan doel om te ynvestearjen yn en nije tsjinsten en oplossingen foar kliïnten te ynkubearjen, wylst opkommende technologyen yntegrearje yn besteande tsjinsten.

Neist dizze ferantwurdlikheden sil Chase tafersjoch hâlde op it AI Center of Excellence, dat omfettet KPMG's AI-kliïnttsjinsten, it AI Innovation Lab, en de ûntwikkeling fan prinsipes en belied foar ferantwurdlik gebrûk. Dit inisjatyf ûnderstreket de ynset fan KPMG om liedend bestjoer te behâlden en ferantwurde gebrûk fan AI-technologyen te garandearjen.

As de konsultaasjepraktyklieder foar KPMG yn 'e lêste desennia, bringt Chase wiidweidige ûnderfining en saakkundigens nei syn nije rol. Syn beneaming is in foarbyld fan KPMG's tawijing om talint fan binnenút te koesterjen en de sterke punten fan har managementteam te benutten.

Dizze strategyske beweging fan KPMG slút oan by it tanimmende belang fan AI en digitale ynnovaasje yn it bedriuwslandskip. Troch in spesjalisearre groep op te rjochtsjen dy't rjochte is op dizze gebieten, is KPMG fan doel om oan 'e foargrûn te bliuwen fan technologyske foarútgong en foaroansteande oplossingen te leverjen oan har kliïnten.

