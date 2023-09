KPMG stiftet AI en Digital Innovation Group, beneamt Steve Chase as fisefoarsitter

KPMG LLP, it Amerikaanske audit-, belesting- en advysbedriuw, hat de oprjochting oankundige fan in groep AI en digitale ynnovaasje, dy't sil wurde laat troch Steve Chase, de nij beneamde fise-foarsitter. Dizze stap ûnderstreket de ynset fan KPMG foar it omearmjen fan opkommende technologyen en it stimulearjen fan ynnovaasje binnen it bedriuw.

De oprjochting fan 'e groep AI en Digital Innovation komt op in tiid dat keunstmjittige yntelliginsje (AI) ynsteld is om ferskate yndustry te fersteuren, ynklusyf profesjonele tsjinsten. KPMG erkent lykwols dat ferantwurdlike AI-ymplemintaasje ek wichtige kânsen foar groei kin presintearje.

"AI sil fersteurend wêze foar KPMG en profesjonele tsjinsten, foar kliïnten oer yndustry en foar de maatskippij breder; ferantwurde AI biedt lykwols ek enoarme kânsen," sei de foarsitter en CEO fan KPMG, Paul Knopp.

Steve Chase, yn syn nije rol, sil liede ynspanningen om te ynvestearjen yn en incubate nije tsjinsten en oplossings foar kliïnten, yntegrearje opkommende technologyen yn besteande tsjinsten, transformearje ynterne operaasjes, en soargje KPMG behâldt liedend bestjoer en ferantwurdlik gebrûk fan AI.

Chase sil ek tafersjoch hâlde op it AI Center of Excellence fan KPMG, dat KPMG's AI-kliïnttsjinsten, AI Innovation Lab, en prinsipes en belied foar ferantwurdlik gebrûk sil omfetsje.

"Hjoed is in wetterskieding momint foar KPMG, en ik bin eare om dizze nije rol op te nimmen," sei Chase. "Wy hawwe in team fan wrâldklasse dat ynnovaasje sil fersnelle by KPMG, en sil urgent en fêste fokus jaan oan hoe't wy KPMG transformearje troch de systemyske oanname fan AI, gegevens en opkommende technology."

Dizze oankundiging folget ferskate oare wichtige bewegingen fan KPMG om AI te omearmjen. Dizze omfetsje de útrol fan generative AI-mooglikheden foar alle meiwurkers, wêrtroch se rapper en strategyer kinne wurkje, en útwreide alliânsjes mei Google en Microsoft.

Steve Chase liedde earder de konsultaasjepraktyk fan KPMG foar de lêste desennia, en mei syn oergong nei de groep AI en digitale ynnovaasje sil Atif Zaim de folgjende konsultaasjelieder wurde foar KPMG Advisory.

KPMG LLP is it Amerikaanske bedriuw fan 'e KPMG wrâldwide organisaasje, dy't wurket yn 143 lannen en gebieten wrâldwiid. KPMG wurdt breed erkend foar har ynset foar mienskipstsjinst, ynklúzje en ferskaat, en it útroegjen fan analfabetisme yn bernetiid.

