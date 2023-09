Kerala stribbet nei totale digitale geletterdheid

Kerala, de earste steat yn Yndia om totale geletterdheid te berikken, is no rjochte op it berikken fan totale digitale geletterdheid, seit minister fan algemien ûnderwiis V. Sivankutty. Sprekend op 'e steatsnivo neilibjen fan' e International Literacy Day, Sivankutty markearre it belang fan digitale geletterdheid yn 'e hjoeddeistige technologyske foarútgong. Hy neamde dat de ûnderwiissektor mei súkses de winst makke hat yn 'e dekking fan geletterdheid, mar digitale geletterdheid is essensjeel wurden foar yndividuen om te bloeien yn' e moderne wrâld.

De steat hat ferskate projekten ûndernommen fia de State Literacy Mission Authority om digitale geletterdheid te ferbetterjen. De earste faze fan it totale digitale geletterdheidsprojekt hat as doel de geletterdheidsnoarmen fan learlingen út 'e plande kasten en plande stammen yn acht distrikten te ferbetterjen. Troch de edukative en sosjaal-kulturele ferskillen fan froulju yn dizze marginalisearre mienskippen oan te pakken, hopet it projekt yndividuen te bemachtigjen en de digitale skieding te oerbrêgjen.

De direkteur fan 'e Steatsried fan Underwiisûndersyk en Training (SCERT) Jayaprakash RK presidint oer de funksje, wat oanjout dat de regearing ynset foar it befoarderjen fan digitale geletterdheid. Oare wichtige sprekkers op it evenemint omfette Samagra Shiksha Kerala State projektdirekteur Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala direkteur B. Aburaj, Steatsried foar Iepen en Lifelong Education (SCOLE) Kerala fise-foarsitter P. Pramod, en Steat Literacy Mission Authority direkteur AG Oleena.

Troch te fokusjen op digitale geletterdheid nimt Kerala noch in stap nei it kreëarjen fan in ynklusive en machtige maatskippij. Troch dizze inisjativen is de steat fan doel har boargers út te rusten mei de nedige feardichheden om de kânsen te benutten dy't it digitale tiidrek biedt, it fierder befoarderjen fan ûnderwiis en sosjaal-ekonomyske ûntwikkeling.

boarnen:

- Ministearje fan Underwiis, Kerala

- State Literacy Mission Authority