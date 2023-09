Cheater besteld om $ 500,000 te beteljen yn auteursrjocht-basearre skea en ferbean fan Bungie Games

Gearfetting: In rjochter hat in serial cheater yn it spultsje Destiny 2 besteld om $ 500,000 te beteljen oan auteursrjocht-basearre skea en permanint ferbean te wurden fan it keapjen, spieljen of streamen fan Bungie-spultsjes. De tastimming oardiel, oerienkommen troch beide partijen, fûn dat de fertochte syn gebrûk fan cheat software yn it spul yn striid mei federale copyright wet. De rjochter hat ek ekstra skea oplein foar it oanmeitsjen fan nije akkounts fan 'e fertochte om ferboden te omzeilen en foar elke unautorisearre oanmelding, wat resulteart yn in totaal fan op syn minst $ 2,000 per oanmelding. Neist de finansjele boetes is de fertochte ferbean om cheat-software te hawwen dy't ferbûn is mei it spultsje, Bungie-akkounts en emblemen te keapjen of te ferkeapjen, en byhearrende URL's en websiden te brûken. De oarder fan 'e rjochter fereasket ek dat de fertochte alle sosjale netwurken, fideo-dielen, of digitale messaging-akkounts ôfslute dy't wijd binne oan it befoarderjen of besprekken fan syn bedrogaktiviteiten.

Yn in wichtige útspraak dy't gefolgen kin hawwe foar spultsje-cheaters, hat in rjochter útsletten yn it foardiel fan Bungie, de ûntwikkelder fan it spultsje Destiny 2, yn in rjochtsaak tsjin in serial cheater. De fertochte, Luca Leone, hie meardere akkountferboden ûntdutsen en sels bedrigings makke tsjin Bungie-meiwurkers. De rjochter, Richard Jones, fûn dat Leone's gebrûk fan cheatsoftware in ynbreuk op auteursrjocht fan Destiny 2 foarme.

It beslút fan 'e rjochter rjochte him op 'e "grafyske overlay" fan 'e cheat-software en it gebrûk fan 'inject[ed] koade', dy't waarden achte te meitsjen fan in unautorisearre derivative wurk dat yn striid wie mei federale auteursrjochtwet. It oardiel bedroech $ 500,000 yn skeafergoeding, mei $ 150,000 tawiisd foar elk fan 'e twa ynbreukde wurken.

Leone's besykjen om ferboden te omgean en mei te dwaan oan unautorisearre gameplay droegen fierder by oan de opleine skea. Troch nije akkounts oan te meitsjen en te besykjen om de lisinsje-oerienkomst fan it spultsje as minderjierrige ôf te melden, skeinde Leone it auteursrjocht fan Bungie mei elke folgjende oanmelding. De oarder fan 'e rjochter bepaalde ekstra skea fan $ 2,000 foar elk fan "op syn minst 100" sokke logins.

It oardiel stelt net allinich wichtige finansjele boetes op, mar it omfettet ek in permanint ferbod op Leone om tagong te krijen ta alle Bungie-spultsjes. Dit ferbod wreidet út nei it keapjen, downloaden, spieljen, streamen en ynteraksje mei Bungie's spultsjes. Leone is ek ferbean om cheat-software te besitten of te befoarderjen dy't ferbûn is mei it spultsje, lykas ek Bungie-akkounts en emblemen keapje of ferkeapje. Fierder moat Leone ophâlde mei it brûken fan URL's en websiden yn ferbân mei syn yllegale saaklike aktiviteiten.

Om it neilibjen fan it oardiel te garandearjen, is Leone ferplichte om alle sosjale netwurken, fideo-dielen, of digitale messaging-akkounts ûnder syn kontrôle út te skeakeljen, te ferwiderjen of te sluten dy't wijd binne oan it befoarderjen of besprekken fan syn bedrogaktiviteiten.

Dizze útspraak tsjinnet as in warskôging foar cheaters yn 'e gamingmienskip en beljochtet de juridyske gefolgen dy't kinne resultearje út ynbreuk op auteursrjocht en it misbrûk fan cheat-software.

Definysjes:

- Cheat-software: Programma's of skripts dy't brûkt wurde om in ûnearlik foardiel te krijen yn in fideospultsje, faaks yn striid mei de tsjinstbetingsten fan it spultsje.

- Ynbreuk op auteursrjocht: It net autorisearre gebrûk fan auteursrjochtlik beskerme materiaal, lykas spielsoftware, sûnder tastimming fan 'e auteursrjochteigner.

boarnen:

- Boarne artikel skreaun troch Kyle Orland foar Ars Technica