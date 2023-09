It iPhone 15 kin útdagings krije mei Sineeske regearing en gebrek oan materiële upgrades, seit JP Morgan

Ynvestearingsbedriuw JP Morgan hat har miening oer Apple's oankommende iPhone 15-berik herzien, en stelde dat d'r gjin signifikante ferbetterings binne om keapers te lokjen. It bedriuw hat yn augustus yn earste ynstânsje de doelpriis fan Apple op $ 235 ferhege, mar hat no syn bullish miening sakke en it priisdoel ferlege nei $ 230. JP Morgan is fan betinken dat de folumesyklus foar iPhone 15 foaral sil wurde oandreaun troch ferfangings en upgrades fan 'e besteande brûkersbasis, ynstee fan alle materiële upgrades.

Neffens JP Morgan sil de gemiddelde konsumint wierskynlik allinich in feroaring fernimme yn 'e bywurke behuizing, mei iPhone 15 ferwachte in titanium-behuizing te hawwen foar Pro-modellen ynstee fan roestfrij stiel. It bedriuw suggerearret dat Apple in priisferheging kin ymplementearje oer alle lagen om in riker produktmix te behâlden. JP Morgan is fan betinken dat it ferheegjen fan prizen op alle iPhones, yn stee fan allinich de Pro-modellen, in grutter gat yn prizen sil foarkomme en konsuminten oanmoedigje om hegere-ein apparaten te kiezen.

JP Morgan erkent ek dat it resinte ferbod op iPhones ûnder Sineeske regearingmeiwurkers en de lansearring fan Huawei's Mate 60 Pro útdagings kinne foarstelle foar Apple's merkoandiel yn Sina. It bedriuw ferwachtet lykwols net dat dizze beheiningen de folumeperspektyf signifikant beynfloedzje, om't eardere beheiningen it oankeapgedrach fan konsuminten net hawwe feroare. Dochs suggerearret JP Morgan dat de beheiningen it dreger meitsje foar Apple om troch te gean mei it winnen fan merkoandiel yn Sina.

JP Morgan skriuwt syn beslút om it priisdoel te ferleegjen oan ferwachtingen fan lege iPhone-folume en meardere tsjinwind. It bedriuw merkt op dat d'r minder opwining fan ynvestearders is dy't liedt ta de lansearring fan iPhone 15 yn fergeliking mei foargeande jierren fanwegen beheiningen foar konsumintútjeften en in mear kompetitive lânskip. Wylst de measte analisten priisferhegingen allinich foarsizze foar de Pro-modellen, ferwachtet JP Morgan dat prizen sille opstean foar alle iPhones.

boarnen:

JP Morgan

AppleInsider