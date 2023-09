Jennifer Aniston fiert twa-jierrich jubileum fan LolaVie mei seldsume bernefoto's

Jennifer Aniston gie koartlyn op sosjale media om it twajierrich jubileum te fieren fan har haarsoarchmerk, LolaVie. De aktrise dielde seldsume jeugdfoto's en spruts har grutskens út yn it ongelooflijke team efter it merk.

Aniston pleatste in searje throwback-foto's dy't har jongere sels en har reis yn 'e hiersoarchsektor sjen litte. Op ien foto kin se sjoen wurde mei in fleske fan LolaVie's hantekeningprodukt, en markeart har passy foar it merk. De aktrise spruts har tankberens út foar it sukses fan LolaVie en skreau har team foar har hurde wurk en tawijing.

LolaVie waard lansearre yn 2020 en wûn gau populariteit ûnder konsuminten. It merk biedt in ferskaat oan hiersoarchprodukten dy't rjochtsje op natuerlike en heechweardige yngrediïnten. Aniston hat aktyf belutsen west by de ûntwikkeling en promoasje fan LolaVie, tekene fan har eigen persoanlike ûnderfiningen en ynsjoch.

De fiering fan it twajierrich jubileum betocht net allinich it sukses fan it merk, mar tsjinne ek as in oantinken oan Aniston's ûndernimmende geast en bepaling. Troch har tawijing en fyzje hat Aniston LolaVie fêstige as in fertroude namme yn 'e hiersoarchsektor.

It beslút fan Aniston om seldsume bernefoto's te dielen neist it jubileum fan har merk markeart de persoanlike ferbining dy't se hat mei LolaVie. It lit har ferbine mei har publyk op in djipper nivo en toant de autentisiteit fan it merk.

As LolaVie bliuwt bloeie en útwreidzje, bliuwt Jennifer Aniston in driuwende krêft efter it merk. Har passy foar hiersoarch en tawijing om kwaliteitsprodukten te leverjen hawwe bydroegen oan it sukses fan LolaVie yn 'e kompetitive skientmemerk.

boarnen:

- Ashleigh Gray, "Jennifer Aniston dielt seldsume bernefoto's om it twajierrich jubileum te fieren fan har hiersoarchmerk LolaVie: 'Trutsk op myn ongelooflijke team'", Dailymail.com