Japanske FSA stelt belestingferoarings foar foar bedriuwen fan digitale aktiva

De Financial Services Agency (FSA), Japan syn finansjele tafersjochhâlder, hat foarsteld ferskate feroarings oan de belesting koade om te meitsjen in mear geunstige omjouwing foar it oannimmen fan blockchain technology. Ien fan 'e wichtichste foarstellen is it fuortheljen fan' e ein fan 'e jierein "net realisearre winsten" belesting op digitale aktiva foar ynlânske bedriuwen.

Op it stuit binne juridyske entiteiten yn Japan ferplichte om belesting te beteljen op 'e ferheging fan' e wearde fan har digitale fermogen, sels as dy fermogen net binne omsetten yn fiat-faluta. Dit is yn tsjinstelling ta in protte oare jurisdiksjes, wêr't bedriuwen allinich belêste wurde as se digitale aktiva ferkeapje of útwikselje foar fiat.

It útstel fan de FSA is fan doel ynlânske bedriuwen frij te meitsjen fan de lêst fan dizze jierlikse belesting op net-realisearre winsten. Troch dit te dwaan hopet it buro mear bedriuwen te stimulearjen om te ynvestearjen yn 'e digitale asset- en blockchain-sektor.

Dizze beweging komt as antwurd op oproppen foar belestingsherfoarming fan advokaten foar digitale aktiva yn Japan. De Japan Blockchain Association (JBA), in net-regearingslobbygroep, hat pleite foar feroaringen om de belestingbelesting op 'e ynlânske digitale asset-yndustry te ferminderjen. Se stelden trije wichtige feroarings foar, wêrfan ien oerienkomt mei it foarstel fan 'e FSA om de net-realisearre winstbelesting oan it ein fan it jier te eliminearjen op bedriuwen dy't digitale aktiva hawwe.

Dit foarstel fan 'e FSA sil wierskynlik stipe krije fan it Ministearje fan Ekonomy, Hannel en Yndustry, lykas de Japanske premier Fumio Kishida, dy't de ynset fan syn regearing útsprutsen hat om de Web3- en blockchain-sektor te stypjen.

Dizze stap nei belestingherfoarmingen foar bedriuwen fan digitale asset yn Japan reflektet de erkenning fan 'e regearing fan it belang fan blockchain-technology en har winsk om in geunstiger omjouwing te meitsjen foar har oanname.

boarnen:

- Agintskip foar finansjele tsjinsten (FSA)

- Japan Blockchain Association (JBA)

- Ministearje fan Ekonomy, Hannel en Yndustry