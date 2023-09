Japanske man feroardiele foar monetarisearjen fan YouTube-spielfideo's

In Japanske man is feroardiele ta twa jier finzenisstraf en in boete fan 1 miljoen ¥ foar it skeinen fan copyrightwetten troch it monetearjen fan gameplayfideo's op YouTube. Dit markearret de earste feroardieling yn syn soarte yn Japan.

Shinobu Yoshida, in 53-jierrige man, waard skuldich fûn oan it uploaden fan gameplay-fideo's fan 'e fisuele roman Steins; Gate: My Darling's Embrace en gearfetting fan ôfleverings fan 'e Steins; Gate en Spy x Family-anime-shows sûnder tastimming te krijen fan 'e útjouwers. Syn aksjes skeinden in Japanske wet dy't ferbiedt jild te meitsjen fan auteursrjochtlik beskerme materiaal.

De Japanske anty-piraterij hannelsgroep Content Overseas Distribution Association (CODA) beskreau Yoshida's saak as "kwaadwillig" fanwegen syn upload fan fideo's mei ynhâld en spoilers sûnder tastimming fan 'e rjochtenhâlders. CODA markearre ek dat hy ûnrjochtfeardich reklame-ynkomsten krige troch ynbreuk op auteursrjocht.

Yoshida joech ta te witten dat syn dieden yllegaal wiene, mar stelde dat hy woe dat immen seach wat hy makke hie as ûnderdiel fan syn hobby. De ferfolging bewearde lykwols dat syn aksjes skealik wiene foar ynspanningen foar ynhâldproduksje. Se beklamme dat konsuminten minder wierskynlik jild sille besteegje oan it spultsje of anime-ôfleverings nei't se se ferwûne hawwe.

Dizze saak bringt omtinken foar it groeiende probleem fan ynbreuk op auteursrjocht op platfoarms lykas YouTube, wêr't partikulieren ynhâld monetearje sûnder goede autorisaasje. It tsjinnet as herinnering oan it belang fan it respektearjen fan yntellektuele eigendomsrjochten en it krijen fan tastimming fan rjochtenhâlders foardat it auteursrjochtlik beskerme materiaal online dielt.

Ta beslút, de oertsjûging en feroardieling fan Shinobu Yoshida markearje de juridyske gefolgen dy't kinne ûntstean út oertreding fan copyright wetten. Dizze saak kin in presedint meitsje foar takomstige gefallen fan ynbreuk op auteursrjocht yn Japan, en tsjinnet as in ôfskrikmiddel foar oaren dy't miskien beskôgje it monetearjen fan auteursrjochtlik beskerme ynhâld sûnder autorisaasje.

