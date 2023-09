Japanske software charts: Pikmin 4 nimt de top plak wer

De lêste Japanske fysike charts fan Famitsu binne frijlitten, dy't de topferkeapjende spultsjes yn it lân iepenbiere. Nochris hat Pikmin 4 it boppeste plak ferovere mei 34,240 ferkocht eksimplaren. Dizze Nintendo Switch-titel bliuwt it klassemint dominearje, en triuwt de oerwinners fan ferline wike, Armored Core VI: Fires of Rubicon, nei it twadde en fjirde plak op respektivelik PlayStation 5 en 4.

Oare opmerklike ynstjoerings yn 'e top tsien omfetsje Tears of the Kingdom op it fyfde plak en Mario Party Superstars op it njoggende plak. It is it neamen wurdich dat perenniale favoriten lykas Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, en Pokémon Scarlet en Violet trochgean goed te ferkeapjen.

Wat hardware oanbelanget, bliuwt it Switch OLED-model it bêstferkeapjende systeem, en ferpleatst de ôfrûne wike noch 63,305 ienheden. De PlayStation 5 folget nau efter op it twadde plak mei 48,588 ferkocht ienheden. De Switch Lite nimt it tredde plak binnen de Switch-famylje, wylst it OG Switch-model fjirde komt.

De Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition, en Xbox Series X ferskine ek op 'e kaart, hoewol mei legere ferkeapnûmers. Uteinlik slagget de Nije 2DS LL dizze wike 37 ienheden te ferkeapjen.

Oer it algemien yllustrearje de charts fan dizze wike de oanhâldende populariteit fan Nintendo Switch-titels yn Japan, mei Pikmin 4 dy't syn posysje oan 'e boppekant nochris befeiliget.