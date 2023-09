Mobile chip-leveransier Qualcomm hat in oerienkomst berikt mei techgigant Apple om Snapdragon 5G Modem RF Systems te leverjen foar lansearringen fan smartphones tusken 2024 en 2026. Dit partnerskip komt op in tiid dat Apple foar útdagings yn Sina stiet en hat as doel om har oanbodketen yn oare regio's te fersterkjen . Hoewol de wearde fan 'e deal net troch Qualcomm iepenbiere waard, spekulearje saakkundigen dat it miljarden dollars wurdich is.

Dizze nije oerienkomst bout op in eardere deal tekene tusken Qualcomm en Apple yn 2019, dy't in juridyske striid tusken de twa bedriuwen oplost. Neffens Reuters sil de leveringsoerienkomst út dy deal dit jier slute. Dit betsjut dat de kommende iPhones dy't troch Apple oankundige wurde de lêste wêze sille wurde frijlitten ûnder de foarige oerienkomst.

De gearwurking tusken Qualcomm en Apple is wichtich yn 'e chip-yndustry, om't Qualcomm in liedende leveransier fan mobile chips is, wylst Apple in wichtige oanwêzigens hat yn' e smartphonemerk. UBS-analisten skatte dat Qualcomm sawat $ 7.26 miljard fertsjinne troch it leverjen fan chips oan Apple yn 2022.

Troch it befeiligjen fan it oanbod fan Snapdragon 5G Modem RF Systems fan Qualcomm, is Apple fan doel om moderne 5G-technology op te nimmen yn har takomstige smartphonemodellen. De Snapdragon 5G Modem RF Systems biede avansearre funksjes en prestaasjes, wêrtroch Apple ferbettere ferbining en rappere gegevenssnelheden kin leverje oan har brûkers.

Oer it algemien fersterket dit partnerskip de posysje fan Qualcomm as in wichtige spiler yn 'e mobile chip-yndustry en soarget foar Apple's tagong ta avansearre chiptechnology foar har kommende smartphone-releases.

