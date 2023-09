De Sintrale Bank fan Israel tinkt om digitale shekel út te jaan

De sintrale bank fan Israel, de Bank fan Israel, ûndersiket de mooglikheid om in digitale shekel út te jaan om de betellingssystemen fan it lân te ferbetterjen. Wylst it beslút om in digitale shekel te lansearjen noch net makke is, bliuwt de sintrale bank ynsette om de grins fan digitale munten te triuwen.

De sintrale bank begon yn novimber 2021 te ûndersykjen en tariede op de mooglike útjefte fan in digitale shekel, as in middel om in effisjinter betellingssysteem te meitsjen. Israel hie yn earste ynstânsje beskôge as it útjaan fan in sintrale bank digitale faluta (CBDC) ein 2017, en de resinte fokus op in digitale shekel is yn oerienstimming mei wrâldwide trends yn avansearre ekonomyen.

Gûverneur fan Bank fan Israel Amir Yaron stelde dat it beslút om in digitale shekel út te jaan noch altyd iepen is, lykas it is yn 'e measte avansearre ekonomyen. De sintrale bank is lykwols wijd oan it bliuwen oan 'e foargrûn fan CBDC-ferkenning en it stypjen fan ynspanningen om betellingssystemen en it finansjele systeem as gehiel te modernisearjen.

De sintrale bank fan Israel hat al gearwurke mei har tsjinhinger yn Hong Kong en de Bank foar Ynternasjonale Delsettingen oan it Sela-projekt. Dit projekt hat de helberens oantoand fan in retail CBDC, kombinearjen fan tagonklikens, konkurrinsje en robúste cybersecurity, wylst de foardielen fan fysike cash behâlde.

In digitale shekel kin konkurrinsje ferbetterje yn it finansjele systeem fan Israel, dat op it stuit wurdt dominearre troch in pear grutte banken en ynstellingen. Deputearre gûverneur Andrew Abir beklamme de needsaak foar in nivo spielfjild wêrmei nije dielnimmers finansjele produkten oanbiede kinne. De resinte ferheging fan rintetariven hat de beheiningen fan besteande banken markearre by it trochjaan fan taryfferhegingen nei it saldo fan klanten, wat liedt ta iepenbiere ûntefredenens.

De Bank fan Israel erkent de rappe digitalisearring fan 'e ekonomy en sjocht de potensjele foardielen fan in digitale shekel. As ymplementearre, is de sintrale bank fan doel om privacy te prioritearjen yn digitale transaksjes, en garandearret op syn minst itselde nivo fan privacy as besteande digitale betelmethoden.

Wylst it beslút oangeande in digitale shekel noch moat wurde finalisearre, ûndersiket de Bank fan Israel aktyf de mooglikheden en bliuwt oan 'e foargrûn fan CBDC-ûndersyk en ûntwikkeling.

