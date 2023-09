De Sintrale Bank fan Israel tinkt om digitale shekel út te jaan om betellingssystemen te modernisearjen

De sintrale bank fan Israel, de Bank fan Israel, giet foarút mei plannen om in digitale shekel yn te fieren om de betellingssystemen fan it lân te ferbetterjen. Hoewol de bank noch in definityf beslút moat nimme oer it lansearjen fan in digitale shekel, bliuwt se ynsette om oan 'e foargrûn te bliuwen fan' e ferkenning fan digitale faluta en it stypjen fan ynspanningen om betellingssystemen en it finansjele systeem as gehiel te befoarderjen.

De Bank fan Israel hat ûndersyk en tarieding dien foar de mooglike útjefte fan in digitale shekel sûnt novimber 2021. De needsaak foar in effisjinter betellingssysteem hat dit inisjatyf dreaun, om't de bank de potensjele foardielen fan in sintrale bank digitale faluta (CBDC) erkende. ) al yn 2017.

Gûverneur fan 'e Bank fan Israel Amir Yaron beklamme it belang fan it hâlden fan' e digitalisearring fan 'e ekonomy en it sluten fan' e gat mei oare avansearre ekonomyen. Hy beklamme ek dat as Israel in digitale shekel soe ynfiere, it prioriteit soe jaan oan it behâld fan privacynivo's te fergelykjen mei of mooglik heger as dy oanbean troch besteande digitale betelmethoden.

Deputearre gûverneur Andrew Abir markearre it potensjeel foar in digitale shekel om mear konkurrinsje yn te fieren yn it finansjele systeem fan Israel, dat op it stuit wurdt dominearre troch in pear grutte banken en ynstellingen. Troch in nivo spielfjild te leverjen, koe in CBDC nije merkyngongers ynskeakelje om finansjele produkten en tsjinsten oan te bieden.

It Sela-projekt fan 'e Bank fan Israel, útfierd yn gearwurking mei de Monetêre Autoriteit fan Hong Kong en de Bank foar Ynternasjonale Delsettingen, hat de helberens fan in retail CBDC oantoand. Dit projekt rjochtet him op it kombinearjen fan maatregels foar tagonklikens, konkurrinsje en cyberfeiligens, wylst de foardielen fan fysike cash behâlden wurde.

De konsideraasje fan 'e sintrale bank fan in digitale shekel komt yn antwurd op publike fraach nei in earliker finansjeel systeem. De resinte stiging fan rinte tariven markearre de needsaak foar ferhege konkurrinsje, om't kommersjele banken net folslein trochjaan taryf ferheging oan harren klanten lykwicht, liedend ta publike backlash.

As konklúzje, wylst de Bank fan Israel noch gjin fêst beslút makke hat oer it útjaan fan in digitale shekel, is it aktyf neistribje de ferkenning en ûntwikkeling fan in digitale faluta om betelsystemen te modernisearjen en in mear kompetitive finansjeel lânskip yn it lân te befoarderjen.

boarnen:

- Titel fan it artikel: De sintrale bank fan Israel tinkt oer in digitale shekel, praat oer CBDC-ynnovaasje

- Boarne: CoinTelegraph.com