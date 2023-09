Is d'r in Tales of Arise Anime Adaptation? Ferkenne de mooglikheden

Fans fan 'e kritysk priizge JRPG, Tales of Arise, wachtsje grif op nijs fan in potinsjele anime-oanpassing. Tales of Arise hat de herten fan gamers wrâldwiid ferovere mei syn boeiende narrative en prachtige fisuele, ynklusyf animearre cutscenes fan 'e ferneamde studio Ufotable.

JRPG, of Japanese Role-Playing Game, is in soarte fan fideospultsje út Japan bekend om syn fokus op ferhalen en aventoeren yn fantasywrâlden. Dizze spultsjes hawwe turn-basearre bestriding en wurde karakterisearre troch har kleurige keunstwurken.

Tales of Arise fertelt it ferhaal fan Rena, in planeet dy't al 300 jier regearre wurdt troch syn ynwenners. It spultsje folget de reizen fan twa yndividuen, Alphen en Shionne, dy't besykje har bestimmingen te feroarjen en har takomst te herskriuwen.

Wylst de Tales of Arise-searje in rike neilittenskip hat oan fideospultsjes, wêrfan guon binne oanpast yn OVA- en TV-searjes, fans freegje har ôf oft in anime-oanpassing fan Tales of Arise yn 'e wurken is. Yn in resint ynterview stelde produsint fan Tales-searje Yusuke Tomizawa dat d'r op 3 septimber 2023 gjin direkte plannen binne foar in Tales of Arise-anime-oanpassing.

Tomizawa ferklearre dat it spultsje waard ûntwurpen as in ynteraktive ûnderfining, en de gameplay, karakter ynteraksjes, en spiler karren binne yntegraal oan syn sjarme. Dizze eleminten kinne miskien net naadloos oersette nei in animearre searje.

Tomizawa hat lykwols de iepenheid fan it team útdrukt foar de mooglikheid fan in anime-oanpassing yn 'e takomst. Wylst d'r op it stuit gjin konkrete plannen binne, kinne fans noch hoopje op in potinsjele anime-oanpassing en moatte wachtsje op offisjele oankundigingen fan Bandai Namco of Ufotable, dy't beide potinsjele studio's binne om Tales of Arise te animearjen.

Yn 'e tuskentiid kinne fans harsels trochgean ûnderdompelje yn 'e rike ferhalen en it libbene universum fan Tales of Arise troch it spultsje út 'e earste hân te belibjen. It ûntbrekken fan in anime-oanpassing kin fans nei mear litte, mar de fokus bliuwt op it leverjen fan in immersive gamingûnderfining.

