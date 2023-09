It belang fan it befeiligjen fan jo digitale supply chain

Cybersecurity is in topprioriteit foar organisaasjes yn it hjoeddeiske digitale lânskip. Lytse en middelgrutte bedriuwen hawwe yn 280 mear dan £ 2022 miljoen bestege oan cybersecurity, en markearje har betsjutting yn moderne bedriuwsfiering. Wylst organisaasjes swier ynvestearje yn it beskermjen fan har API's, wolkynfrastruktuer en hardware, sjogge se faak oer de kwetsberens dy't ferbûn binne mei har digitale supply chain.

In oanfal fan supply chain fynt plak as oanfallers in fertroude ferkeaper of leveransier fan tredden ynfiltrearje dy't produkten, komponinten of tsjinsten leveret oan 'e doelorganisaasje. Mei oare wurden, jo organisaasje is mar sa feilich as de swakste skeakel yn jo digitale supply chain. In protte websiden fertrouwe op eleminten fan tredden en iepen boarne, dy't kwetsberens yn har koade kinne ynfiere. It identifisearjen fan de boarne fan dizze komponinten en it beoardieljen fan har feiligens kin in útdaagjende taak wêze.

Om de risiko's te beheinen ferbûn mei jo digitale leveringsketen, is it wichtich om de feiligenspraktiken te beoardieljen fan 'e yngenieurs en bedriuwen dy't de softwarekomponinten bouwe dy't jo ymportearje. Sjoch foar yndikatoaren fan har ynset foar softwarefeiligens, lykas reguliere updates en wiidweidige koadedekking. Beskôgje boppedat it spoarrekord fan bedriuwen dy't fertrouwe op 'e software dy't se bouwe, om't se mear kâns hawwe om tiidige updates te prioritearjen.

Wylst it befeiligjen fan 'e software supply chain krúsjaal is, is it essensjeel om in lykwicht te meitsjen tusken cyberfeiligens en projektproduktiviteit. It omearmjen fan nije ark en oanpak, lykas feiligens-as-koade en DevSecOps, kin befeiligingsproblemen earder yn it ûntwikkelingsproses oanpakke en de produktiviteit ferbetterje. Ferskate leveransiers, ynklusyf Google en Snyk, biede ark dy't moderne feiligenskonsepten stypje.

Oanfallen fan oanbodketen kinne wichtige gefolgen hawwe, lykas oantoand troch de SolarWinds-oanfal yn 2020. Oanfallers ynjeksjede kweade koade yn it softwaresysteem fan SolarWinds, wêrtroch net allinich it bedriuw, mar ek har 30,000-klanten kompromitteare. Organisaasjes moatte har digitale supply chain net blyn fertrouwe en moatte due diligence dwaan om feiligensbedrigingen te minimalisearjen.

It befeiligjen fan jo digitale oanbodketen is in wichtich aspekt fan wiidweidige cyberfeiligens. Troch kwetsberens te identifisearjen, de feiligenspraktiken fan leveransiers te evaluearjen, en moderne befeiligingsark en oanpak oan te nimmen, kinne organisaasjes har ferdigeningswurken ferbetterje tsjin oanfallen fan supply chain.

boarnen:

- N/A