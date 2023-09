iQOO 12: Nije geroften en lekken oerflak oer kommende smartphone

De iQOO 12, de opfolger fan de iQOO 11, makket al rûnen yn 'e geroftmûne. Lêste rapporten suggerearje dat it kommende apparaat wat yndrukwekkende spesifikaasjes sil hawwe, ynklusyf in hege resolúsje OLED-display, in krêftige kamera-opset, en snelle oplaadmooglikheden.

Neffens Digital Chat Station, in betroubere boarne út Sina, sil de iQOO 12 in "2K" resolúsje E7 OLED-display hawwe mei in ferfarskingsfrekwinsje fan 144 Hz. Dit betsjut dat brûkers in QHD-display kinne ferwachtsje mei glêde en skerpe fisuele. Derneist wurdt rûsd dat it apparaat in metalen frame hat en in ultrasone fingerprintsensor yn it display foar maklike en feilige ûntsluting.

It kamerasysteem op 'e iQOO 12 wurdt ferwachte in grut hichtepunt te wêzen. De haadkamera oan 'e efterkant wurdt sein om de OmniVision OV50H-sensor te brûken, mei in resolúsje fan 50 MP en 1.2µm pikselgrutte. Derneist kin it apparaat in 64 MP periscope zoom-kamera omfetsje mei de OmniVision OV64B-sensor. Dizze opset belooft yndrukwekkende fotografy-mooglikheden mei detaillearre en ynzoomd shots.

Geroften suggerearje ek dat de iQOO 12 200W bedrade opladen sil stypje, wat oanjout op de oanwêzigens fan in grutte batterij. De krekte batterijkapasiteit is noch net bekend makke, mar it wurdt ferwachte dat it "super grut" sil wêze om te foldwaan oan de easken foar krêft.

Wylst gjin offisjele releasedatum is befêstige, wurdt ferwachte dat de iQOO 12 syn wei nei ynternasjonale merken makket yn it earste fearnsjier fan 2024. Rapporten spekulearje dat it apparaat yn meardere modellen komt, mooglik ynklusyf in standert iQOO 12 en in mear avansearre iQOO 12 Pro. De hjirboppe levere details binne lykwols primêr relatearre oan it Pro-model, neffens hjoeddeistige ynformaasje.

Oer it algemien wurdt de iQOO 12 foarme om in yndrukwekkend flaggeskip-smartphone te wêzen mei avansearre kamerafunksjes, in display mei hege resolúsje en mooglikheden foar snelle oplaad. As mear details neikomme, wachtsje tech-entûsjasters grif op 'e offisjele oankundiging om te sjen hoe't it apparaat sil prestearje yn gebrûk yn 'e echte wrâld.

boarnen:

- Digitaal petearstasjon