Yn 'e hieltyd ûntwikkeljende wrâld fan wurk freegje nije banen faak nije wurden om se te beskriuwen. As technology foarút giet, wurde bepaalde banen ferâldere, wylst oaren opkomme, wat liedt ta in ferskowing yn 'e byhearrende taal. It stopjen fan de iPod hat bygelyks de term 'pod' net út ús wurdskat helle. Ynstee joech it oanlieding ta in famylje fan beroppen yn ferbân mei podcasts en audioproduksje.

De term 'pod' sels hat in lange skiednis, en datearret út 'e 17e iuw doe't it waard brûkt om sieden fan peulfruchten of siednôt te beskriuwen. Science fiction spile ek in rol by it foarmjen fan it wurd. Yn 'e 1950's wiene d'r ferwizings nei "Pod People" - plant-like aliens stjoerd om minsken te replikearjen. Dizze ferbining tusken pods en science fiction beynfloede de nammejouwing fan Apple's muzykspiler, de iPod.

Cricket, in leafste sport mei in rike skiednis, hat ek bydroegen oan de evolúsje fan baantitels. Gideon Haigh en Peter Lalor, ferneamde sjoernalisten en skriuwers, binne no bekend as podcasters dy't "Cricket, Etcetera" presintearje. Dizze fúzje fan cricket en technology resultearre yn it ûntstean fan 'e rol fan cricket podcaster. Tsjintwurdich lit in rappe sykopdracht op baanwebsides mear dan 200 posysjes sjen yn ferbân mei podcasts, ynklusyf copywriters, audio-ôfbyldings (lûdûntwerpers), en ferhalefertellers.

It is lykwols net allinich technology en ferdivedaasje dy't baantitels foarmje. Inga Simpson's roman "Willowman" yntroduseart ús oan 'e term 'podshaver' - ien dy't wilgenpods snijt yn cricketbats. Hoewol't de term miskien út it Oxford English Dictionary fallen is, beweare ferskate akademisy dat d'r in podshaving-revival bart, om't plattelânsûndernimmers yn 't Feriene Keninkryk autentike ambachtlike cricketflearmûzen werombringe.

De ferbining tusken wurk en taal is net te bestriden. Wurk, as in wichtich part fan ús libben, fereasket de skepping fan nije wurden om opkommende beroppen te beskriuwen. Krekt sa't in flearmûs is snien út in groeiende wilg, helpe dizze wurden ús de evoluearjende manieren fan wêzen te begripen en te artikulearjen. Hoewol't banen miskien út 'e moade gean of ferâldere wurde, binne d'r gefallen, lykas de pod-shaver, wêr't se in werberte kinne ûnderfine. Troch it ynteraksje tusken hjoed, ferline en takomst te begripen kinne wy ​​in djipper ynsjoch krije yn de hieltyd feroarjende wrâld fan wurk.

