Apple is ynsteld om de oplaadpoarte en kabels op har iPhones foar it earst yn 11 jier te feroarjen om te foldwaan oan EU-regeljouwing. De wet fan 'e Jeropeeske Uny fereasket dat alle tillefoans de USB-C-standert brûke, en Apple wurdt ferwachte dat dizze standert sil oannimme yn har kommende iPhone-modellen. Dizze feroaring komt lykwols mei in kosten foar klanten.

De nije oplaadkabel sil ynkompatibel wêze mei de hjoeddeistige oplaadstiennen dy't in protte iPhone-eigners brûke. As resultaat moatte nije iPhone-eigners miskien in £ 19.99-stroomadapter apart keapje. Dizze ekstra kosten foeget ta oan de al hege kosten fan 'e lêste iPhone-modellen, mei de iPhone 15 tichtby £ 2,000.

It beslút fan Apple om gjin stroomadapters mear op te nimmen mei nije iPhones is in besykjen om elektroanysk ôffal te ferminderjen. Dit betsjut lykwols dat klanten dy't opwurdearje fan âldere modellen sille fine dat har besteande adapters net wurkje mei de nije apparaten. Dizze feroaring kin liede ta frustraasje, yn betinken nommen dat de âldere USB-standert noch in soad brûkt wurdt.

Om dit probleem oan te pakken, soe Apple har winkelpersoniel oanmoedigje om muorreadapters neist de nije iPhones te ferkeapjen. It bedriuw hat syn lêste iPads en laptops al oerbrocht nei USB-C-ferbiningen, en it iPhone is it folgjende apparaat om dizze feroaring te ûndergean.

De USB-C-poarte biedt rappere oplaadsnelheden en gegevensferfier yn ferliking mei de âldere USB-A-poarte. Wylst de âldere iPhone-oplaadadapters fan in protte minsken de USB-A-poarte brûke, wurdt ferwachte dat de nije iPhones in kabel sille omfetsje mei de USB-C-standert oan beide úteinen.

Nettsjinsteande de mooglike oerlêst en tafoege kosten foar klanten, tapast Apple dizze wiziging oplaadhaven wrâldwiid oan. Oan 'e ein fan takom jier moatte alle tillefoans ferkocht yn' e Jeropeeske Uny de USB-C-standert oannimme.

Analysten spekulearje dat dizze feroaring ynfloed op iPhone-ferkeap kin, om't potensjele keapers har upgrades kinne fertrage. De priis fan 'e goedkeapste iPhone 15-modellen wurdt ferwachte te bliuwen op £ 849, mar analysten foarsizze dat de djoerdere "Pro"-modellen priisferhegingen sille sjen.

Oer it algemien kin it beslút fan Apple om te foldwaan oan EU-regeljouwing oangeande de wiziging fan de oplaadpoarte útdagings foar klanten opleverje, mar it slút oan by wrâldwide ynspanningen om apparaatferbining te standerdisearjen.

Definysjes:

- USB-C: De USB-C (as USB Type-C) is in universele standert foar opladen en gegevensoerdracht dy't rappere snelheden biedt yn ferliking mei de âldere USB-A-standert.

- USB-A: De USB-A is de standert USB-poarte dy't in protte is brûkt foar opladen en gegevensoerdracht yn kompjûters, auto's en oplaadadapters.

boarnen:

