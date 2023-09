Untskoattelje ferburgen funksjes yn iMessage om spesjale teksten te ferstjoeren

Hawwe jo oait winske dat jo mear kinne stjoere dan allinich in gewoan berjocht op jo iPhone's iMessage-app? No, it docht bliken dat d'r in ferburgen menu is fol mei tûke funksjes dy't jo miskien hawwe mist.

Ien fan 'e bêste trúkjes ferburgen yn iMessage is de mooglikheid om in eksplodearjend berjocht te stjoeren dat it skerm fan' e tillefoan fan 'e ûntfanger oerstreamt. Stel jo har ferrassing foar as jo berjocht har heule werjefte foltôget! Mar dat is net alles - d'r binne oare soarten spesjale tekst dy't jo ek kinne stjoere.

Neffens Apple kinne jo yn 'e Berjochten-app in inkeld berjocht animearje mei in bubbeleffekt of it heule berjochtskerm folje mei in folslein skermeffekt lykas ballonnen of konfetti. Jo kinne sels in persoanlik berjocht stjoere mei ûnsichtbere inket dy't wazig bliuwt oant de ûntfanger swipe om it te iepenbierjen.

Dus hoe ûntsluten jo dit ferburgen menu? It is ienfâldich. Tik gewoan op it berjocht dat jo wolle ferstjoere, lykas in ketting fan emoji, en ynstee fan it ferstjoere-ikoan te tikjen, drukke en hâld der yn plak. Voila! In geheim menu sil ferskine mei ferskate opsjes foar jo om út te kiezen.

It ljepblêd Skerm yn it ferburgen menu lit jo in eksplodearjend berjocht stjoere dat de tillefoan fan de ûntfanger oerstreamt mei jo tekst. Mar d'r binne ek oare opsjes dy't it wurdich binne te ferkennen. As jo ​​kieze Slam of Loud, it berjocht sil pop út foar de ûntfanger, wylst Gentle betsjut dat it berjocht sil "oankomme sêft".

De meast brûkbere funksje ûnder dizze ferburgen opsjes hjit Invisible Ink. It ferberget it berjocht foar sawol jo as de ûntfanger oant it wurdt iepenbiere mei in swipe fan jo finger. Dit kin jo petearen beskermje tsjin nijsgjirrige eagen en kinne jo sels feilich besprekke oer TV- of filmspoilers yn in groepchat.

Mei dizze ferburgen funksjes yn iMessage kinne jo in bytsje ekstra flair en ferrassing tafoegje oan jo berjochten. Dus gean fierder en begjin it ferburgen menu te ferkennen - jo kinne ûnderweis wat oare trúkjes en ferrassingen fine!

boarnen:

- Appel