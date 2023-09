Senior ûndersiker ûntdekt Zero-Click iPhone Hack mei help fan NSO Group's Spyware

In organisaasje fan 'e boargerlike maatskippij yn Washington is koartlyn it slachtoffer wurden fan in hack op ôfstân mei spyware ûntwikkele troch it Israelyske bedriuw NSO Group. De brek waard ûntdutsen troch John Scott-Railton, in senior ûndersiker oan 'e Universiteit fan Toronto's Munk School. By it rapportearjen fan it ynsidint ûndersocht Apple fluch en patched de brek.

NSO Group's Pegasus hacking-ark is sûnt 2021 it ûnderwerp fan Amerikaanske sanksjes fanwegen it gebrûk troch bepaalde regearingen om sjoernalisten en dissidenten bûten har eigen grinzen te rjochtsjen. Dizze bepaalde hack falt ûnder de kategory fan in nul-klik hack, dy't gjin brûkersynteraksje fereasket foar malware om tafersjochsoftware te ynstallearjen op mobile apparaten.

Scott-Railton beklamme de earnst fan dizze oanfal, en markearre it feit dat it wie in nul-klik oanfal aktyf brûkt tsjin de boargerlike maatskippij. Hy priizge Apple foar it prompt oanpakken fan it probleem. Citizen Lab, de ûndersyksorganisaasje Scott-Railton wurket mei, neamde de eksploitaasjeketen BLASTPASS yn in blogpost, en merkte op har fermogen om iPhones te kompromittearjen dy't de lêste ferzje fan Apple's bestjoeringssysteem draaie sûnder slachtofferinteraksje.

NSO Group reagearre lykwols op 'e oanspraken troch te ferklearjen dat se net yn steat binne om beskuldigings oan te pakken sûnder stypjend ûndersyk. It bedriuw hat earder hâlden dat Pegasus net wurket op telefoannûmers mei de "+1" lânkoade brûkt yn 'e FS en Kanada. It doelgroep yndividu en organisaasje binne net identifisearre.

Citizen Lab, dy't earder NSO Group's nul-klik-hackingmetoaden hat bleatsteld, advisearret it ynskeakeljen fan Lockdown Mode op apparaten foar dyjingen mei ferhege risiko. Lockdown-modus beheint appgebrûk en funksjes signifikant, lykas it blokkearjen fan de measte berjochtbylagen.

It ynsidint smyt fierder ljocht op de aktiviteiten fan NSO Group, dy't wrâldwiid hieltyd mear ûndersocht hawwe. De Senaat fan Poalen hat koartlyn in ûndersyksrapport publisearre dat konstitúsjonele oertrêdings en ûnearlikens oanjûn tidens de parlemintêre ferkiezings fan 2019 fanwegen it gebrûk fan Pegasus. Boppedat hat de Israelyske regearing in kommisje lansearre om it mooglike misbrûk fan NSO Group's spyware troch de plysje te ûndersykjen yn kriminele ûndersiken.

boarnen:

- Bloomberg