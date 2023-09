Is de iPhone 15 de folgjende buroblêdferfanging?

Apple is ynsteld om de iPhone 15 moarn te iepenbierjen op in spesjaal barren, en geroften suggerearje dat it sil komme mei in USB-C-ferbining, ferfanging fan de Lightning-ferbining dy't de standert west hat sûnt it iPhone 5. De nije iPhone wurdt ek ferwachte om te funksjonearjen in Thunderbolt-poarte, dy't útwreide ynput- en útfieropsjes biedt foar gegevens, werjefte, krêft, en mear.

Mei dizze hardware-updates kin de iPhone mooglik in transformatyf apparaat wurde yn it komputerlânskip. Konkurrinten lykas Samsung hawwe al ûndersocht hoe't smartphones kinne dûbelje as buroblêdferfangers, mei Samsung's DeX dy't in foechhawwende buroblêdûnderfining biedt. Geroften suggerearje dat Android meikoarten ek in native buroblêdmodus kin yntrodusearje.

Wylst Apple net folslein hat oantoand dat iPadOS in buroblêd komputeromjouwing kin ferfange, is it potensjeel enoarm. In iPhone 15 mei in USB-C-poarte en Thunderbolt-mooglikheden koe funksjonearje as in tinne client yn pocketgrutte, wêrtroch brûkers kinne ferbine mei eksterne byldskermen en ynfierapparaten wêr en wannear se nedich binne.

Op it stuit hawwe iPhones beheinde mooglikheden as se ferbûn binne mei in eksterne display. Brûkers kinne allinich it skerm fan har apparaat spegelje of fideo útfiere mei in resolúsje optimalisearre foar besjen fan tv of monitor, wêrtroch de rest fan 'e ynterface ûnoantaaste.

In iPhone dy't lykwols in buroblêd-achtige ûnderfining kin projektearje as ferbûn mei in skerm, kin in laptop foar in protte brûkers mooglik ferfange. De krêftige prosessoren fan 'e iPhone, dy't ek brûkt wurde yn Macs, hawwe de prestaasjes dy't nedich binne foar taken lykas e-post, blêdzjen op it web, ôfspieljen fan fideo's en sels fotobewurking. iPadOS biedt al ferlykbere funksjonaliteit op deselde hardware.

Wylst Apple it risiko kin hawwe om har eigen Mac-merk te kannibalisearjen, hat it bedriuw histoarysk kânsen omearme om paradigmaferoaringen te lieden yn apparaatgebrûk. De iPhone-oankundiging fan moarn kin it begjin markearje fan in nij tiidrek foar smartphones, mar it bliuwt ûnwis as in buroblêdmodus dit jier of yn 'e takomst sil wurde yntrodusearre.

Ta beslút, de mooglike USB-C-ferbining fan 'e iPhone 15 en Thunderbolt-poarte kinne it posearje as in echte buroblêdferfanging. Oft Apple der foar kieze om dizze kâns te gripen en it konsept fan in smartphone opnij te definiearjen, bliuwt te sjen.

boarnen:

- Tafersjochhâlders fan 'e Jeropeeske Uny suggerearje USB-C-ferbining foar de nije iPhone: [boarne]

- Samsung's DeX: [boarne]