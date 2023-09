Mei de heul ferwachte frijlitting fan 'e lêste ferzje fan Apple's bêstferkeapjende produkt, de iPhone, mar in pear oeren fuort, wurdt opwining boud. Nettsjinsteande druk fan 'e EU en Sina yn' e ôfrûne wiken, bliuwt Apple de smartphonemerk dominearje. De wrâldwide smartphoneferkeap is lykwols ôfnommen, en de folle ferwachte Apple virtual reality-headset sil pas takom jier beskikber wêze. De headset wurdt ferwachte dat se in priiskaartsje hawwe fan $ 3,500 (£ 2,780) as syn lykweardich yn Nigeriaanske munt, ₦ 2,749,220.022.

Yn 'e tuskentiid wachtsje Apple-entûsjasters yn spanning op it ûntbleatsjen fan' e 16e generaasje iPhone, in apparaat dat de smartphonemerk revolúsjonearre hat sûnt de yntroduksje yn 2007. Nettsjinsteande it gebrek oan offisjele previews fan Apple, binne d'r al hast fiif miljard Google-sykresultaten foar " iPhone 15." Spekulaasjes en lekken suggerearje dat de nije modellen lichter sille wêze mei in ferbettere chip, bettere batterijlibben, ferbettere kameramooglikheden en in titanium chassis.

Ien reden wêrom't smartphoneferkeap wrâldwiid fertrage is dat konsuminten har apparaten langere perioaden hâlde. Dit komt net allinich troch de kosten, mar ek om't de winsk foar upgrades ôfnommen is. Ben Wood, in smartphone-ekspert, is fan betinken dat Apple realisearre hat dat it behâld fan hege folumes fan iPhones allinich in wichtige prestaasje is.

Op it jierlikse septimber-evenemint wurdt ferwachte dat Apple de nije iPhone sil werjaan yn in teatrale extravaganza, en markearje de prestaasjesmooglikheden fan it bedriuw. Ien opmerklike fysike ûntwikkeling yn 'e iPhone 15 is lykwols it opnimmen fan in USB-C-oplaadkabelpoarte. Dit sil it makliker meitsje om iPhones te ferbinen mei oare apparaten dy't USB-C brûke, yn tsjinstelling ta de proprietêre bliksemkabel dy't op it stuit brûkt wurdt troch iPhones.

Wylst Apple derop stiet dat it feroarjen fan produkten liedt ta gruttere ynnovaasje, hat de EU opdracht jûn dat alle draachbere apparaten kompatibel binne mei in universele lader oant desimber 2024. De Sineeske regearing hat ek koartlyn iPhones ferbean fan steatsgebouwen op feiligensgrûnen, wêrtroch't Apple's oandielpriis feroarsake is. te fluktuearjen. iPhones bliuwe lykwols yn hege fraach, benammen yn Afrika, wêr't twaddehâns iPhones hieltyd populêrder wurden binne ûnder dyjingen dy't se earder net koenen betelje.

Wylst Apple har taret om de iPhone 15 frij te litten, bliuwt de fraach: hoefolle hawwe konsuminten de lêste iPhone wirklik nedich, of wolle? De tiid sil it leare.

boarnen:

