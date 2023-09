Apple ûntbleatet iPhone 15: funksjes, prizen en releasedatum

Apple hat koartlyn har lang ferwachte iPhone 15-berik ûntbleate tidens in spesjaal barren yn it Steve Jobs Theatre yn Cupertino, Kalifornje. De nije iPhone 15-modellen wurde op 22 septimber frijlitten yn Aotearoa (Nij-Seelân), mei prizen begjinnend by NZ $ 1649 foar it standertmodel, NZ $ 2099 foar de Pro, en $ 2499 foar de Pro Max.

Tidens it evenemint iepenbiere Apple ek de lêste Apple Watch-modellen, dy't in nije funksje foar stjoerkontrôle hawwe. Mei dizze funksje kinne brûkers ferskate funksjes útfiere troch har tomme en wiisfinger tegearre te tikjen.

Ynteressant is it iPhone 15-berik lansearre mei deselde basisprizen as it foarige iPhone 14-berik yn 'e FS. Yn Nij-Seelân wurdt de basis iPhone 15 lykwols NZ $ 50 heger priis dan de iPhone 14. De lansearringpriis fan 'e iPhone 15 Pro is NZ $ 100 mear dan de iPhone 14 Pro, en de nije Plus- en Pro Max-modellen hawwe in lansearringpriisferheging sjoen fan NZ $ 300 ferlike mei ferline jier syn modellen.

Ien opmerklik skaaimerk fan it iPhone 15-berik is de yntroduksje fan USB-C-ports foar opladen. Dizze beweging komt neidat de Jeropeeske Uny wetjouwing oannaam dy't alle lytse apparaten, ynklusyf smartphones, fereasket om USB-C-opladen te brûken troch 2024. Mei dizze wiziging kin itselde snoer dat iPhones opladen ek de measte moderne Android-tillefoans en oare apparaten oplade. Derneist makket it omkearde opladen mooglik, wat betsjuttet dat brûkers aksessoires lykas har AirPods-saak direkt fan har iPhone kinne oplade.

Wat kleuren oanbelanget, sille de iPhone 15-standert- en Plus-modellen te krijen wêze yn roze, giel, blau, grien en swart. De iPhone 15 Pro en Pro Max-modellen biede opsjes foar swart, wyt, blau en natuerlik titanium. Oars as guon fergelykbere Android-tillefoans, hawwe de standert iPhone 15-modellen lykwols gjin altyd-oan-werjefte as in 120Hz-display.

De iPhone 15 Pro-modellen komme mei in lichtgewicht en robúste titaniumkoffer, dy't it roestfrij stiel ferfangt dat yn eardere modellen brûkt wurdt. Derneist is de mute-skeakel oan 'e kant fan' e tillefoan ferfongen troch in programmeerbere aksjeknop.

Oer it algemien biedt it iPhone 15-berik nije funksjes, hegere prizen foar guon modellen, en it gemak fan USB-C-opladen. Mei har yndrukwekkende specs en bywurke ûntwerpen sille dizze nije iPhones wis de oandacht lûke fan Apple-entûsjasters en techleafhawwers.

boarnen:

- Apple - YouTube