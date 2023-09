Spigen Leaks Nije Apple iPhone Feature: De ynstelbere aksjeknop

Earder hjoed makke saakmakker Spigen in dappere stap troch in heul ferwachte nije funksje fan 'e oankommende Apple iPhone te lekken tidens it grutte ûntbleatingevenemint fan it bedriuw. Yn in tweet toande Spigen in ôfbylding fan in iPhone ferburgen ûnder ien fan har gefallen, en iepenbiere de oanwêzigens fan 'e konfigurearbere Action Button.

De ynstelbere aksjeknop hat de lêste moannen it ûnderwerp west fan tal fan geroften en spekulaasjes. Oars as de mute-skeakel mei fêste funksje fûn op eardere iPhone-modellen, sil de aksjeknop brûkers de funksjonaliteit oanpasse kinne oan har foarkarren.

Spigen's tweet befêstiget net allinich it bestean fan 'e Action Button, mar ropt ek fragen op oer Apple's reaksje op dit lek. Apple is bekend om har strange feiligensmaatregels en besykjen om har oankommende produkten ûnder wraps te hâlden. It bliuwt te sjen hoe't it bedriuw sil reagearje op Spigen's stunt.

Wylst geroften hawwe suggerearre dat de Action Button allinich te krijen sil wêze op 'e hegere-ein iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max-modellen, spesifiseart Spigen's tweet net hokker iPhone-model op' e ôfbylding is fêstlein. Dit hat spekulaasjes stimulearre dat de funksje ek kin útwreidzje nei oare modellen, fergelykber mei it opnimmen fan it Dynamic Island yn alle fjouwer modellen dit jier.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it besjen fan Apple's grutte ûnthullingsevenemint, wês wis dat jo ús wiidweidige hantlieding besjen. Wy sille ek live updates leverje oer al it nijs en oankundigingen as se barre.

Definysjes:

- Konfigurearbere aksjeknop: In nije funksje op 'e kommende Apple iPhone wêrmei brûkers de funksjonaliteit kinne oanpasse.

- Spigen: In populêre saakmakker bekend om it produsearjen fan smartphonekoffers fan hege kwaliteit.

- Dynamic Island: In funksje yntrodusearre yn eardere iPhone-modellen dy't oanpasbere widgets en app-ikoanen biedt op it thússkerm.

Boarne: Dit artikel is in herskriuwen basearre op it orizjinele artikel fan GSM Arena.