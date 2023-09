Wat te ferwachtsjen fan Apple's iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Apple's oankommende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max binne ynsteld om deselde opsjes foar opslachkapasiteit te behâlden as har foargongers, de iPhone 14 Pro-modellen. Neffens it Taiwaneeske ûndersyksbedriuw TrendForce sille sawol de iPhone 15 Pro as iPhone 15 Pro Max te krijen wêze yn 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslachfarianten.

Derneist suggerearret it ûndersyksbedriuw dat de iPhone 15 Pro-modellen sille komme mei in ferhege RAM-kapasiteit fan 8GB, fergelike mei 6GB yn 'e iPhone 14 Pro-modellen. Dizze ympuls yn RAM kin resultearje yn ferbettere prestaasjes, benammen as it giet om multitasking. Oan 'e oare kant wurde de iPhone 15- en iPhone 15 Plus-modellen mei legere ein ferwachte dat se 6 GB RAM hawwe.

TrendForce foarseit dat de iPhone 15 Pro sil begjinne by $ 999, itselde as de startpriis foar de iPhone 14 Pro. Se ferwachtsje lykwols dat de iPhone 15 Pro Max in startpriis sil hawwe fan $ 1,199, in ferheging fan $ 100 fan syn foargonger, de iPhone 14 Pro Max.

Oare gerofte funksjes foar de iPhone 15-searje omfetsje in USB-C-poarte en it Dynamic Island, mei ekstra upgrades ferwachte foar de Pro-modellen, lykas in titaniumframe, oanpasbere aksjeknop, A17 Bionic-chip, Wi-Fi 6E-stipe, en in periskoop lens kin oant 6x optyske zoom op 'e iPhone 15 Pro Max.

Apple sil de iPhone 15-searje offisjeel ûntbleate tidens in evenemint plend foar tiisdei 12 septimber om 10 oere Pacific Time. It evenemint sil live wurde útstjoerd op YouTube, Apple's webside, en de Apple Events app foar Apple TV.

Boarnen: TrendForce

Definysjes: RAM - Random Access Unthâld

USB-C-poarte - In universele ferbiningsstandert foar opladen en gegevensoerdracht

Dynamic Island - In technology dy't it werjaan fan oanpasbere firtuele knoppen op it skerm fan in iPhone mooglik makket

Titanium frame - In struktureel komponint fan it ûntwerp fan 'e tillefoan makke fan titanium, bekend om syn duorsumens

A17 Bionic-chip - In proprietêr systeem-op-a-chip ûntworpen troch Apple foar ferbettere prestaasjes en enerzjyeffisjinsje

Wi-Fi 6E - De lêste ferzje fan 'e Wi-Fi-standert, dy't hegere snelheden en ferhege kapasiteit biedt

Periscope lens - In soarte fan telefoto lens dy't in prisma brûkt om gruttere optyske zoom te berikken sûnder de dikte fan 'e tillefoan te fergrutsjen