Geroften foar iPhone 15 Pro: Details oer opslach en prizen iepenbiere

Neffens in ûndersyksnota fan analisten by TrendForce sille de kommende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max begjinne mei deselde 128GB opslachkapasiteit as har foargongers, de iPhone 14 Pro-opstelling. Yn tsjinstelling ta eardere geroften stelt it rapport dat de iPhone 15 Pro priis sil wurde op $ 999, net feroare fan 'e iPhone 14 Pro, wylst de iPhone 15 Pro Max in priisferheging fan $ 100 sil sjen, begjinnend by $ 1199.

De ynformaasje fan TrendForce tsjinsprekt eardere rapporten dy't suggereare dat beide modellen in priisferheging soene sjen. It bliuwt lykwols konsistint mei de bewearing dat beide apparaten sille begjinne mei 128 GB opslach. Derneist ûntslacht it rapport in earder geroft dat de iPhone 15 Pro te krijen soe wêze yn in nije 2TB-konfiguraasje, en stelt dat de opslachopsjes maksimaal sille útkomme op 1TB.

Oare analisten hawwe de priisferheging taskreaun oan it opnimmen fan in titanium chassis en in nije periskoopkamera op 'e iPhone 15 Pro Max. TrendForce ûntbleatet ek dat de iPhone 15 Pro-modellen 8GB RAM sille omfetsje, in upgrade fan 'e 6GB fûn yn' e iPhone 14 Pro.

Wylst guon hiene hope op in ferheging fan basisopslach nei 256GB, suggerearret dit nije rapport dat it miskien net it gefal is. Apple's kommende evenemint, "Wonderlust," is ynsteld om alle details oer de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max te ûntbleatsjen, dus it sil net lang duorje foardat wy befêstiging hawwe oer dizze geroften.

boarnen:

- TrendForce ûndersyksnota analysearre troch 9to5Mac