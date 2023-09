Kin de iPhone 15 Pro Max de Samsung Galaxy S23 Ultra ferslaan yn kameraprestaasjes?

De Samsung Galaxy S23 Ultra is rûnom beskôge as ien fan 'e bêste kameratillefoans op' e merke. De kommende iPhone 15 Pro Max wurdt lykwols geroften om te rjochtsjen op it boppeste plak, mei ien wichtige funksje dy't it ferskil kin meitsje.

As it giet om kameraprestaasjes, spylje de zoommooglikheden in krúsjale rol. De yndrukwekkende 23x optyske zoom fan 'e Galaxy S10 Ultra ûnderskiedt it fan syn konkurrinten, ynklusyf de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max, dy't allinich in 3x telefoto-kamera biede. Sels de âldere Galaxy S22 Ultra prestearre de iPhone 14 Pro yn in ferliking. Dúdlik makket it ekstra zoomberik in merkber ferskil yn byldkwaliteit.

Geroften suggerearje dat de iPhone 15 Pro Max in 10x periscope telefoto-kamera kin oannimme om de zoommooglikheden fan 'e Galaxy S23 Ultra te konkurrearjen. Yn kombinaasje mei in gruttere sensor hat dizze upgrade it potensjeel om noch bettere ôfbyldings te leverjen. D'r binne lykwols tsjinstridige geroften dy't suggerearje dat it optyske berik fan 'e iPhone 15 Pro Max yn plak fan 6x kin útkomme. Dochs binne in protte hope dat Apple yndie sil gean foar de mear wiidweidige 10x optyske zoom.

Njonken fotografy soe de tafoeging fan in 10x periscope telefoto-kamera ek fideo-sjitten profitearje. It soe brûkers tichter by ûnderwerpen kinne komme sûnder fysyk te ferpleatsen, en ek cropping- en panning-effekten ynskeakelje by post-bewurking mei fideo-bewurkingssoftware. Fierder wurdt ferwachte dat de iPhone 15 Pro-searje de krêftige A17 Bionic-chip hat, dy't mooglik 8K-fideo-opname kin stypje. Dit soe brûkers noch mear fleksibiliteit jaan yn post-bewurkjen en útfieren fan fideo's mei hege resolúsje sûnder signifikant ferlies fan detail.

It opnimmen fan 8K-fideo's fereasket lykwols in flinke hoemannichte opslachromte. Om dit te foldwaan, wurdt rûsd dat Apple in opslachopsje fan 2TB biedt foar de iPhone 15 Pro-searje, de grutste opslachkapasiteit dy't ea sjoen is yn in iPhone. De ferhege resolúsje fan 8K-fideo's fereasket gruttere triemgrutte, dus de needsaak foar sa'n wichtige opslachfernijing.

Al dizze funksjes en upgrades komme lykwols foar in kosten. De iPhone 15 Pro-opstelling wurdt ferwachte in hegere priis te hawwen yn ferliking mei syn foargonger, mei geroften dy't suggerearje op in ferheging fan $ 100 op it minimum en mooglik oant $ 200 premium. Dochs wachtsje in protte entûsjasters en professionals grif op de kameraprestaasjes fan 'e iPhone 15 Pro Max, yn' e hoop op in 10x telefoto-kamera om de Samsung Galaxy S23 Ultra te konkurrearjen.

Boarnen: Tom's Guide, Technizo