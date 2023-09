Apple Event 2023: Wat te ferwachtsjen fan 'e iPhone 15 Pro Max

It heul ferwachte Apple-evenemint fan 2023 is mar in pear dagen fuort, en spekulaasjes oer de iPhone 15 Pro Max binne op in hichtepunt fan alle tiden. Fan syn priis en kameramooglikheden oant syn ûntwerp en chip, binne d'r in protte spannende funksjes om nei út te sjen. Ynsteld om te ûntbleate op 12 septimber 2023, hjir is in oersjoch fan wat de iPhone 15 Pro Max yn winkel hat.

Begjinnend mei ûntwerp suggerearje geroften dat de iPhone 15 Pro Max tinne rânen sil hawwe, mar 1.5 mm yn dikte. Dêrnjonken wurdt it rûsd om syn roestfrij stiel frame te ferlitten yn it foardiel fan in lichtere titanium chassis, mei in gewicht fan 221g. De Pro-ferzjes kinne ek bûgde rânen hawwe en in USB-C-type oplaadpoarte.

Wat it display oanbelanget, wurdt ferwachte dat de iPhone 15 Pro Max in 6.7-inch Super Retina XDR-display sil hawwe mei in Dynamic Island-notch, en biedt in fisueel prachtige ûnderfining foar brûkers.

De kamera is ynsteld om in wichtige upgrade te ûntfangen, mei geroften dy't suggerearje in 48MP brede lens, in 12MP ultra-wide lens, en in 12MP periscope telephoto lens mei 5x of 6x fariabele zoom. Derneist kin de iPhone 15 Pro Max nije Sony-produsearre sensors hawwe foar ferbettere fotografy mei leech ljocht, ynklusyf in sensor dy't 1/1.14 inch mjit. Oan 'e foarkant wurdt ferwachte dat in 12MP TrueDepth-kamera selfies en Face ID-mooglikheden sil ferbetterje.

It oandriuwen fan de iPhone 15 Pro Max sil de A17 Bionic-chipset wêze, sei in upgrade fan syn foargonger. Dizze chipset, boud op in 3nm-proses, wurdt ferwachte om yndrukwekkende prestaasjes te leverjen, mei in single-core score fan 3019 en in multi-core score fan 7860 op Geekbench 6. It apparaat kin ek komme mei 8GB fan RAM en in gruttere batterij dan de iPhone 14 Pro Max, rint op 'e lêste iOS 17.

Wylst lekken suggerearje dat de iPhone 15 Pro Max djoerder sil wêze dan syn foargonger, mei in startpriis fan $ 1299, is it wichtich om te notearjen dat dit spekulative details binne. Apple kin ek nije kleuropsjes yntrodusearje om it titaniumframe te markearjen, mooglik ynklusyf sulvergriis, romte swart, titankleur en donkerblau.

Lykas altyd is it it bêste om te wachtsjen op de offisjele ûntbleating by it Apple-evenemint om de krekte details oer de iPhone 15 Pro Max te krijen. Markearje jo kalinder foar 12 septimber 2023, en bliuw op 'e hichte foar mear ynformaasje.

boarnen:

- Tech Radar