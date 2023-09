De kommende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max: opslachopsjes en prizen iepenbiere

Neffens resinte lekkages wurde ferwachte dat de kommende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max de 128GB opslachopsje behâlde foar de basisfariant. Dit tsjinsprekt eardere rapporten dy't spekulearje dat Apple 256GB opslach kin oanbiede om de priisferheging te kompensearjen. It liket derop dat Apple hat besletten om te hâlden mei deselde opslachkapasiteit as ferline jier iPhone 14 Pro Max.

Nettsjinsteande it behâld fan deselde opslachkapasiteit sil de iPhone 15 Pro Max lykwols noch in priisferheging sjen. De iPhone 15 Pro sil priis bliuwe op $ 999, net feroare fan syn foargonger, wylst de iPhone 15 Pro Max sil begjinne by $ 1,199, in ferheging fan $ 100 fan it model fan ferline jier.

Derneist waard it earder geroften dat de iPhone 15 Pro-modellen in maksimale opslachkapasiteit fan 2TB soene biede. It nije rapport suggerearret lykwols dat de maksimale opslach foar dizze modellen wurdt beheind op 1TB. Dit is in lichte teloarstelling foar dyjingen dy't hoopje op útwreide opslachopsjes.

Wat kleuropsjes oanbelanget, sille de iPhone 15 Pro-modellen de besteande gouden en pearse kleuren ferfange troch griis en donkerblauwe skaden. Apple kiest typysk kleuren dy't it algemiene ûntwerp fan 'e smartphone oanfolje, en de nije kleuren wurde ferwachte dat se goed gean mei de titaniumbou fan' e apparaten.

Wat oare funksjes oangiet, wurde geroften dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max binne foarsjoen fan de nije A17 Bionic SoC. Dizze chipset wurdt ferwachte om gamingmooglikheden te ferbetterjen, en it kin ek in nij 5G-modem fan Qualcomm hawwe foar ferbettere ferbining. Derneist sil de kamera-ôfdieling wierskynlik ferbetteringen sjen, mei bywurke linzen foar de telefoto-kamera om optyske zoom te ferbetterjen en riker portretfoto's te produsearjen.

Oer it algemien foarmje de kommende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max yndrukwekkende apparaten mei opmerklike opslachopsjes en prizen. Apple-fans kinne útsjen nei de offisjele ûntbleating fan dizze nije iPhones op it Apple Wonderlust-evenemint op 12 septimber.

