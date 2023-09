Nije iPhone 15 te ûntbleate: wat te ferwachtsjen

Apple is ynsteld om har lêste flaggeskip-smartphones te iepenbierjen by har lansearringevenemint mei de namme "Wanderlust". De techgigant sil de nije iPhone 15 en iPhone 15 Pro ûntbleate, en sil de iPhone 14-modellen fan ferline jier bywurkje. It evenemint komt op in krúsjale momint foar Apple, mei de wrâldwide fraach nei nije smartphones op syn leechste yn in desennia. De iPhone-makker sil it evenemint hostje yn it Steve Jobs Theatre yn Apple Park yn Kalifornje. De keynote sil live wurde útstjoerd op YouTube.

De iPhone 15 wurdt ferwachte dat se frijlitten wurde op freed 22 septimber, mei foarbestellingen dy't begjinne op septimber 15. Apple sil wierskynlik twa modellen fan 'e iPhone 15 Pro lansearje - ien model fan gewoane grutte mei in 6.1-inch display en in grutter iPhone 15 Pro Max mei in 6.7-inch skerm. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus, wat minder krêftige smartphones, wurde ek ferwachte.

De nije iPhone 15 wurdt ferwachte om in opwurdearre mikrochip te hawwen, de A17 Bionic, dy't in effisjintere prosessor sil leverje en de batterijlibben ferbetterje sil. De Pro-modellen sille wurde boud mei in titanium frame foar lichtere en duorsumer apparaten. Der wurdt rûsd dat alle iPhone 15-modellen in oanpasber display hawwe mei in punch-hole-kamera oan 'e boppekant fan' e tillefoan, wêrtroch it "notch" -ûntwerp fuort is.

De kamera-upgrades wurde ferwachte in fokuspunt te wêzen fan 'e lansearring fan' e iPhone 15. De modellen op yngongsnivo sille in krêftiger brede kamera hawwe, wylst de Pro-modellen in "periscope" kamera-lens kinne omfetsje foar ferbettere zoommooglikheden. Derneist kin de mute-knop oan 'e kant fan' e tillefoan wurde ferfongen troch in programmabele "aksje" knop.

De nije iPhone 15 sil ek in USB-C-oplaadkabel brûke, lykas mandaat troch in EU-wet om opladers te standardisearjen en e-ôffal te bestriden. De nije kabel kin âldere kabels nutteloos meitsje foar opladen. Apple Watch Series 9 wurdt ek ferwachte te wurde frijlitten, tegearre mei mooglike updates foar de Apple Watch Ultra en AirPod-koptelefoan.

Gjin priisynformaasje foar de iPhone 15 is noch frijlitten.

Boarnen: Bloomberg, Nikkei, Apple