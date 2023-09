Apple ûntbleatet iPhone 15, Apple Watch Series 9, en AirPods Pro 2 mei USB-C-opladen

Apple hat krekt har heul ferwachte nije line fan produkten foar 2023 oankundige, ynklusyf de iPhone 15, Apple Watch Series 9, en AirPods Pro 2 mei USB-C-opladen. De iPhone 15 komt mei in oerstap nei USB-C en in útwreide kamera-zoom foar syn Pro-model. It bedriuw hopet dat dizze nije oanbiedingen klanten sille lokje om de resinte slide yn har oandielpriis te ferbetterjen en te kearen.

De reguliere en plus-grutte ferzjes fan 'e iPhone 15 behâlde de ûntwerpeleminten fan' e foarige modellen, ynklusyf aluminium kanten en glêzen efter- en fronten. Se hawwe lykwols no nije kontoeren rânen en in lytser "dynamysk eilân" útsparring oan 'e boppekant fan it skerm. It dûbele kamera-systeem is signifikant ferbettere, mei in 48-megapixel haadsensor en in 2x optyske zoom.

De nije modellen hawwe ek skermen dy't twa kear sa helder binne, wêrtroch bettere lêsberens bûten mooglik is. In oare opmerklike funksje is de ynfiering fan 'e USB-C-poarte, wêrtroch it opladen en kompatibiliteit mei in ferskaat oan apparaten mooglik is. De tillefoans binne foarsjoen fan de A16-chip en sille op 22 septimber te krijen wêze yn winkels, begjinnend by £ 799 ($ ​​799) foar de iPhone 15 en £ 899 ($ ​​899) foar de iPhone 15 Plus.

De high-end iPhone 15 Pro en 15 Pro Max-modellen krije dit jier de measte upgrades, ynklusyf lytsere rânen, frosted glês efterkant, en titanium-kanten foar ferbettere duorsumens en lichter gewicht. De mute-skeakel is ferfongen troch in aksjeknop dy't meardere funksjes kin útfiere. Dizze modellen hawwe ek de A17 Pro-chip foar ferbettere prestaasjes, rappere USB-C-poarten en bettere kamera's. De iPhone 15 Pro Max, yn it bysûnder, komt mei in 12MP telefoto-kamera dy't in 5x optyske zoom biedt, fergelykber mei Samsung- en Google-tillefoans.

Apple hat ek de Apple Watch Series 9 en de Ultra 2 yntrodusearre. De Series 9 behâldt it fertroude ûntwerp en biedt in nije S9-chip foar flugger ferwurking en in helderder skerm. De Ultra 2, oan 'e oare kant, hat in noch helderder 3,000nit skerm en in koffer makke fan 95% recycled titanium. Beide modellen sille te krijen wêze fan £ 399 ($ ​​399) foar de Apple Watch Series 9 en £ 799 ($ ​​799) foar de Watch Ultra Series 2.

Oer it algemien toant de lêste produktopstelling fan Apple ferbetteringen yn prestaasjes, ûntwerp en duorsumens. Dizze nije oanbiedingen sille op 22 septimber yn winkels komme, en Apple hopet dat se de belangstelling fan klanten opnij sille stimulearje en har merkposysje stimulearje.

