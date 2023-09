Lekte details fan iPhone 15-opstelling iepenbierje gewicht en mjittingen

In resint rapport hat wichtige details lekt oer de kommende iPhone 15-searje, ynklusyf de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. It rapport ûntbleatet it gewicht en de mjittingen fan dizze heul ferwachte smartphones, en leveret ynsjoch yn wat wy kinne ferwachtsje fan Apple's folgjende-generaasje handsets.

Neffens net neamde boarnen oanhelle troch MacRumors, sil de iPhone 15 dimensjes hawwe fan 147.6 × 71.6 × 7.8 mm en 171 g weagje, hast identyk oan syn foargonger, de iPhone 14, dy't 146.7 × 71.5 × 7.8 mm mjitten en 172 g woe. It kommende model wurdt lykwols ferwachte dat it ien gram lichter sil wêze. Lykas sil de iPhone 15 Plus itselde 6013 T6 aluminium chassis behâlde as it 2022-model.

Oan 'e oare kant kinne de Pro-modellen fan' e iPhone 15-opstelling wichtiger feroaringen sjen. De iPhone 15 Pro wurdt rûsd om 146.6 × 70.6 × 8.25 mm te mjitten en 188g te weagjen. Yn tsjinstelling, de iPhone 14 Pro mjitten 147.5 × 71.5 × 7.85 mm en woech 206g. Nettsjinsteande it feit dat it wat dikker is, wurdt sein dat it gewicht fan 'e iPhone 15 Pro mei 8.73 prosint is fermindere.

Fierder hie de iPhone 14 Pro Max, dy't ferline jier waard lansearre, ôfmjittings fan 160.7 × 77.6 × 7.85 mm en woech 240g. De opfolger, de iPhone 15 Pro Max, wurdt ferwachte om 221g te weagjen en 159.9 × 76.7 × 8.25 mm te mjitten, wêrtroch it 7.91 prosint lichter is dan syn foargonger.

It wurdt geroften dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max in titanium chassis hawwe ynstee fan roestfrij stiel. Dizze feroaring wurdt ferwachte om de smartphones lichter en duorsumer te meitsjen. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus wurde lykwols ferwachte dat se it aluminiumchassis behâlde, wat suggerearret dat har gewicht relatyf net feroare sil.

Wylst de gewichtsreduksje foar de Pro-modellen minimaal kin wêze, koe it lichtere chassis helpe om it ekstra gewicht fan in beskermjende saak te kompensearjen. Foarige foarsizzingen skatte dat de iPhone 15 Pro 191g soe weagje en de iPhone 15 Pro Max soe 221g weagje fanwegen de oerstap nei in titanium chassis.

As Apple's offisjele lansearingsevenemint mei de titel 'Wonderlust' yn septimber benaderet, hawwe dizze lekke details ús in blik jûn yn 'e kommende iPhone 15-opstelling. Mei konsekwinte mjittingen foar de reguliere modellen en merkbere gewichtsreduksjes foar de Pro-modellen, kinne Apple-fans útsjen nei in nije generaasje slanke en lichtgewicht smartphones.

boarnen:

- MacRumors